Старая песня на новый лад: приморцев предупреждают о новых схемах мошенничества

«Алло, вас беспокоит менеджер безопасности вашего банка! С вашего счёта только что сделан подозрительный перевод.» Как правило, именно с таких слов начинается звонок мошенников, которые пытаются выведать у вас номер карты и заветные три цифры CVC кода с обратной стороны кредитки.

Имея эти данные злоумышленники, как правило, обнуляют весь счёт, привязанный к карте. Схема довольно простая и уже хорошо известная, но, не смотря на это всё так же эффективная. Звонки раздаются ночью, человека пытаются загнать в стрессовую ситуацию: «Срочно! Прямо сейчас! Не кладите трубку, иначе злоумышленники украдут ваши деньги, и мы не сможем помочь!». Жертве просто не дают шансов успокоиться и трезво взвесить все свои слова. Ее постоянно «накачивают» и, в конце — концов, всё же выведывают заветные числа. «В стрессовой ситуации, человек плохо способен анализировать свои поступки, и с радостью отзывается на простые инструкции. Злоумышленники это прекрасно знают и дают жертве чёткие пошаговые указания. Часто жертва только спустя какое-то время может полностью осознать последствия своих действий», — говорит психолог Тара Ройлян. Совет при таком звонке может быть только один — как можно быстрее повесить трубку и перезвонить в свой банк. Для тех, кто не знает, куда обращаться, подсказка: телефон, как правило, указан на пластиковой карте, и рассказать о подозрительном звонке. Важно сделать именно так, не зависимо от того, с какого номера вам поступил звонок. Мошенники на сегодняшний день научились маскировать свои номера под «банковские», и на вашем телефоне вполне может высветиться, например, всем известные «900» или «100». Самый главный совет: вешайте трубку и перезванивайте в банк самостоятельно. Именно этого бояться злоумышленники, поэтому в последние недели в нашей стране появилась новая «схема». Теперь, позвонивший «якобы менеджер» не просит у вас никаких цифр, а требует, чтобы вы немедленно приехали в банк, при этом, он вежливо узнаёт у вас, сколько именно займёт дорога до ближайшего отделения. Затем, когда вы уже в пути, вас переведут на другого менеджера и он расскажет страшную историю о том, что ваши деньги хотят забрать коррумпированные сотрудники банка замешанные в мошеннической схеме, и спаси их можно только одним способом. Нужно срочно перевести их на специальный «безопасный» счёт страховой компании. Номер счёта вам назовёт уже третий «сотрудник», на которого переведут разговор. В случае блокировки операции вас предупредят о том, что сейчас вам будут звонить именно те самые мошенники из банка, и что общаться с ними нужно строго по инструкции, которую вам сразу же и пришлют. Раздастся звуковое оповещение и в мессенджер «придёт» инструкция от банка (она, как правило, оформлена в стиле именно того банка, в котором у вас, якобы, пытаются украсть деньги). На самом деле эта инструкция необходима исключительно для разблокировки операции, и вы сами назовёте нужные данные реальным сотрудникам безопасности банка, которых будете считать мошенниками. Таким образом вы, не называя никаких номеров карты и кодов СVC, сами переведёте деньги на якобы «счёт безопасности», а на деле — прямиком к мошенникам. «Данная схема, довольно опасна. Человек, уже знакомый с другими телефонными мошенничествами, сразу проникает доверием к «менеджеру», который не пытается узнать у него ни каких данных, а приглашает приехать в отделение банка. Плюс, эта «фишка» с сотрудниками якобы мошенниками. Многие из нас считают, что такое вполне может быть, и зачастую готовы поучаствовать в поимке злодеев. Всё это приводит к излишнему доверию звонящему. В итоге, все забывают старое правило «Доверяй, но проверяй», — так новую схему прокомментировал экономист Александр Киктенко. ЦБ России уже знает о новой схеме, и пытается ей противодействовать. «Минимизировать возможный ущерб от деятельности злоумышленников в Интернете позволит принятие законопроекта, который дает Банку России право самостоятельно блокировать используемые ими сайты. В таком случае мы сможем действовать оперативно, чтобы как можно меньше людей попадали в ловушку, — отметил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. — Но не менее важно повышение финансовой киберграмотности и кибергигиены. Банк России совместно с финансовыми организациями, прокуратурой и правоохранительными органами через все доступные каналы коммуникации постоянно разъясняет людям, как безопасно пользоваться современными платежными инструментами».

