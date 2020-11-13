Старая песня на новый лад: приморцев предупреждают о новых схемах мошенничества

Номер счёта вам назовёт уже третий «сотрудник», на которого переведут разговор. В случае блокировки операции вас предупредят о том, что сейчас вам будут звонить именно те самые мошенники из банка, и что общаться с ними нужно строго по инструкции, которую вам сразу же и пришлют. Раздастся звуковое оповещение и в мессенджер «придёт» инструкция от банка (она, как правило, оформлена в стиле именно того банка, в котором у вас, якобы, пытаются украсть деньги). На самом деле эта инструкция необходима исключительно для разблокировки операции, и вы сами назовёте нужные данные реальным сотрудникам безопасности банка, которых будете считать мошенниками. Таким образом вы, не называя никаких номеров карты и кодов СVC, сами переведёте деньги на якобы «счёт безопасности», а на деле — прямиком к мошенникам.