Дмитрий Лёгкий: жителям Первомайки нужны нормальные дороги

В обсуждении поучаствовали начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Николай Зайцев, советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий, депутат ГосДумы Владимир Новиков и другие.
Модератор встречи Александр Бондяев, куратор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», озвучил проблему нехватки кадров, которая является наиболее актуальной для отрасли. Остальные участники встречи подтвердили: узких специалистов в сфере действительно не хватает, отсюда и зачастую неэффективные решения, принимаемые в сфере проектировки дорог.
Научный руководитель Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер отметил, что следует заниматься популяризацией специальностей, связанных с дорожным строительством, среди школьников и абитуриентов. Существуют даже курсы повышения квалификации для преподавателей, чтобы те могли обучать студентов новейшим технологиям.
«Мы получаем много прямых запросов от компаний, регулярно рекомендую выпускников», — сказал Беккер.
Способ ликвидации проблемы предложил депутат Владимир Новиков, который также возглавляет совет глав муниципалитетов Приморья. Он взялся поставить задачу коллегам из других населённых пунктов края собрать информацию «на местах» о том, как обстоит ситуация с дорожным строительством и насколько острым является дефицит кадров.
Николай Зайцев подчеркнул, что на данный момент почти все контракты на проектирование дорог приходится отдавать специалистам в другие города, в Приморье такими работами заниматься практически некому. Неместные проектировщики зачастую не учитывают региональную специфику, в связи с чем в крае появляются совершенно неудобные дороги и развязки: многим приморцам знакома ситуация, когда, пропустив поворот где-нибудь в пригороде, приходится ещё несколько километров ехать, чтобы развернуться.
Дмитрий Лёгкий поднял вопрос текущего ремонта дорог во Владивостоке. По его словам, все работы должны быть выполнены в установленные сроки.
Николай Зайцев заверил, что уже сейчас все дорожные работы завершены на 80-85%, а значит, к сентябрю их уже полностью закончат.
Также Дмитрий Лёгкий подчеркнул, что во Владивостоке следует уделить больше внимание строительству дорожных развязок, значительно снизить траффик в городе помогли бы эстакады.
«Это решение, которое используется во всём мире. Почему бы и нам не прибегнуть к опыту других стран», — сказал Лёгкий.
Кроме того, он выступил за строительство новой дороги в районе Змеинки.
«Чтобы спасти Змеинку, необходимо продолжить дорогу, которая идёт через бывший Таксопарк. На Окатовой после саммита АТЭС осталась неоконченная развязка, там скапливается большое количество машин. В час-пик там — коллапс. Дорога на Змеинку могла бы разгрузить весь микрорайон», — сказал Лёгкий.
Николай Зайцев заверил, что изучит ситуацию и постарается принять меры.
По мнению экспертов, наибольшую активность среди претендентов на 1-й одномандатный округ сохраняет Дмитрий Лёгкий. Другие кандидаты, претендующие на территорию, до сих пор не приступили к освещению проблем жителей Первомайки и путей их решения в публичном поле. По мнению политологов, представители оппозиционных партий, по традиции, делают ставку не на встречи с населением, а на протестную повестку. В то время как Дмитрий Лёгкий практически каждый день проводит встречи с жителями Первомайки. Пока что в СМИ сложно найти упоминания деятельности других претендентов на мандат.
Эксперты отмечают, что эксплуатация протестной повестки, а не практика реальных дел — давняя традиция оппозиционных сил. Однако жители Первомайки видят, кто из кандидатов прикладывает реальные усилия для решения их проблем, а не пытается завоевать расположение людей, обвиняя действующую власть в бездействии.
Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов — самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.