Дмитрий Лёгкий рассказал о проблемах Первомайки Шестакову

Аналитика
Дмитрий Лёгкий рассказал о проблемах Первомайки Шестакову
Дмитрий Лёгкий рассказал о проблемах Первомайки Шестакову
Сегодня, 10:38
Встреча на высоте: Дмитрий Лёгкий и Константин Шестаков встретились на сопке Бурачка. На вершите они обсудили перспективы развития Первомайского района и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Лёгкий и Шестаков сотрудничали и прежде. Совместными усилиями они решили проблему на Черёмуховой, 28: там было решено изменить схему движения, чтобы местным жителям было где парковать авто, и они могли выходить из дома, не опасаясь пролетающих мимо машин.

Уже долгое время Дмитрий Лёгкий организует встречи с жителями Первомайского района. Чаще всего жители жалуются на неудовлетворительную работу управляющих компаний, отсутствие благоустройства, разбитые дороги.

«На недавней встрече с жильцами улицы Калинина получил немало жалоб на состояние местных дорог. Люди просят разобраться с этим», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Для молодёжи актуально строительство скейт-парка. Пока что местным экстремалам приходится тренироваться, прыгая на скейтбордах по перилам и лестницам.

Также жителей Первомайки волнует отсутствие в их районе парков, скверов и бесплатных парковок. Обо всём этом Дмитрий Лёгкий доложил Константину Шестакову.

Главной темой встречи стало создание в Первомайском районе досугового центра с бассейном. Там смогут проводить занятия члены творческих и спортивных кружков, клубов по интересам. Ключевым объектом станет плавательный бассейн, которого пока в Первомайке нет. Жители района с энтузиазмом встречают возможность обустройства поблизости такого центра. Пока что, для того, чтобы хоть как-то разнообразить досуг, людям приходится отправляться в другие точки Владивостока. Константин Шестаков инициативу Дмитрия Лёгкого поддержал.

Другие кандидаты, претендующие на 1-й одномандатный избирательный округ на сентябрьских выборах в ЗС ПК, пока что не освещали проблемы жителей Первомайки и пути их решения в публичном поле. Эксперты отмечают, что представители оппозиционных партий решили сделать ставку не на общение с местными жителями, а на протестную повестку и партийный ресурс. Так что на внимание к проблемам горожан не приходится рассчитывать и в будущем.

Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов - самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.

Сюжеты:
Приморский край
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