Лёгкий: Чуркину необходимы досуговый центр с бассейном и новые дороги

Дмитрий Лёгкий продолжает серию встреч с жителями Первомайского района. На этот раз он провёл приём граждан в штабе общественной поддержки «Единой России». Все предложения и жалобы обратившихся лягут в основу Народной программы партии.

Александра Андрианова, пенсионерка, проживающая на Кипарисовой, 20, уже долгие годы мучается из-за разбитого тротуара возле её дома. Она попросила Дмитрия Лёгкого разобраться с ситуацией. «Возьму вашу проблему под личный контроль, а также включу её в Народную программу «Единой России». Вместе добьёмся решения», — сказал Дмитрий Лёгкий. Пенсионерка Галина Сюсюркина проживает на улице Кипарисовой, 18-м доме. Она попросила изменить схему движения на близлежащей дороге. Сейчас она опасна для пешеходов, из-за того, что там на высоких скоростях ездят автомобили. «Необходимо проработать решение, которое устроит и автомобилистов, и пешеходов. Но, безусловно, проблему необходимо устранить», — сказал Дмитрий Лёгкий. Молодой фрилансер Евгений Устимов обеспокоен отсутствием в Первомайском районе мест для досуга, где можно было бы встретиться с единомышленниками, собрать кружок по интересам или заняться спортом. По его мнению, на Чуркине необходим досуговый центр с бассейном. «Нам нужен досуговый центр, где смогли бы проводить время и молодые семьи с детьми, и молодёжь, и люди уважаемого возраста. Сейчас мы вынуждены выезжать в другие районы города, чтобы разнообразить своё времяпрепровождение», — сказал Устимов. Дмитрий Лёгкий напомнил, что уже давно говорит о необходимости строительства досугового центра с бассейном в Первомайском районе. По его словам, этот проект имеет большое значение для жителей Первомайки, которые до сих пор зачастую чувствуют себя отрезанными от «внешнего мира». «На встречах с жителями я часто слышу жалобы на то, что дети вынуждены проводить время во дворах, на улице. Это происходит потому, что у нас попросту не представлена альтернатива: подросткам некуда себя деть. Аналогичная ситуация с пенсионерами. Они могли бы собираться вместе в клубах по интересам, а вместо этого, в лучшем случае, сидят на лавочках перед домов», — сказал Дмитрий Лёгкий. Он добавил, что этот проект также станет частью Народной программы «Единой России» По мнению экспертов, наибольшую активность среди претендентов на 1-й одномандатный округ сохраняет Дмитрий Лёгкий. Другие кандидаты, претендующие на территорию, до сих пор не приступили к освещению проблем жителей Первомайки и путей их решения в публичном поле. По мнению политологов, представители оппозиционных партий, по традиции, делают ставку не на встречи с населением, а на протестную повестку. В то время как Дмитрий Лёгкий практически каждый день проводит встречи с жителями Первомайки. Пока что в СМИ сложно найти упоминания деятельности других претендентов на мандат. Эксперты отмечают, что эксплуатация протестной повестки, а не практика реальных дел — давняя традиция оппозиционных сил. Однако жители Первомайки видят, кто из кандидатов прикладывает реальные усилия для решения их проблем, а не пытается завоевать расположение людей, обвиняя действующую власть в бездействии. Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители нескольких политических партий. От КПРФ — депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. Партию "Гражданская инициатива" в кампании представит Иван Роговой. Он родился в 2000 году в Большом Камне. В числе прочих претендентов — самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром в заведении общественного питания. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас работает в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.

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