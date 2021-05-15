Команда Розы Чемерис подготовит более 200 наблюдателей к праймериз

20 мая команда Розы Чемерис начнёт цикл лекций в рамках «Школы наблюдателя». Юристы и политтехнологи расскажут всем желающим о правовых особенностях праймериз и нюансах, на которые стоит обратить внимание.

Ожидается, что к 30 мая, когда состоится оффлайн-голосование, обучение пройдут более двухсот человек. Лекции будут проходить в штабах Розы Чемерис во Владивостоке, Уссурийске, Октябрьском, Надеждинском районах. «Мы решили создать большую наблюдательную систему за избирательным процессом в Приморье на примере Владивостокского одномандатного избирательного округа. Он самый большой на территории края и включает в себя три района Владивостока, а также шесть муниципальных районов. Всего это более 500 тысяч жителей. Я искренне надеюсь, что у нас с вами получится повысить доверие к выборам и создать необходимые условия, чтобы на предстоящем голосовании в сентябре партию представил сильнейший кандидат или кандидатка», – говорит участник праймериз Роза Чемерис. Идея запустить «Школу наблюдателей» появилась во время поездок по муниципалитетам Приморья. По словам Розы Чемерис, у многих людей возникли вопросы по поводу процедуры предварительного голосования. «У нас родилось понимание того, что необходимо провести обучение и дать им инструмент, который бы позволил защитить их голоса. Ведь это очень важно для нашего с вами будущего. Мы твердо будем отстаивать право каждого человека проголосовать так, как он считает нужным. В каждом района мы будем проводить обучение наблюдателей, рассказывать, что можно делать на предварительном голосовании, а что нельзя», – заключила Роза Чемерис. Для того, чтобы стать наблюдателем, ненужна специальная подготовка. Главное — быть старше 18 лет. «Обучение будут проводить юристы и политтехнолог. Первые будут объяснять все правовые моменты, ну а политтехнолог – то, как все обычно происходит на практике, на что обратить внимание», — говорит юрист штаба Розы Чемерис Ирина Курганская. Обучение будет проходить небольшими группами. В день голосования наблюдатели смогут присутствовать на участках с момента открытия до окончания процедуры подсчета голосов. «Наблюдатели будут следить за ходом проведения голосования, контролировать соответствие состояния счетного участка прописанным Организационным комитетом нормам как до, так и во время и после голосования», - отметил руководитель штаба политолог Вячеслав Беляков. А для того, чтобы максимально предотвратить спорные моменты, наблюдателей обеспечат камерами для фиксации нарушений. В день голосования будет работать колл-центр, куда будет поступать вся информация о нарушениях.

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