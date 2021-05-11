Розу Чемерис уже поддержало более пяти тысяч жителей Приморского края

Ежедневно волонтеры фиксируют прирост более 500 сторонников. Чтобы узнать подробную информацию о кандидате, её программе, и поделиться проблемами на территориях четырёх муниципалитетов открыты штабы Розы Чемерис. Они действуют во Владивостоке, Вольно-Надеждинске, Уссурийске, в селе Покровка Октябрьского района.
Глава штаба общественной поддержки Розы Чемерис Вячеслав Беляков рассказал, что к началу предварительного голосования число сторонников должно достигнуть 26-28 тысяч человек. А при явке в 10% Чемерис сможет рассчитывать на победу.
«Многие признаются, что их уже зарегистрировали на сайте предварительного голосования по месту работы или службы. Но, как говорят люди, голосовать они собираются по собственному выбору, ориентируясь на личность кандидата, а не по приказу начальства. Это даёт нам надежду на дополнительные голоса, так как проезд Розы Чемерис по округу показал, что люди хорошо встречают искреннего и компетентного политика», — подчеркнул Вячеслав Беляков.
Напомним, что Роза Чемерис участвует в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму по 62-му округу, который включает в себя Владивосток, Уссурийск, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Надеждинский районы. Вместе с командой Чемерис уже посетила Славянку, Барабаш, Уссурийск, Покровку, Вольно-Надеждинск, где пообщалась с местными жителями, узнала об их проблемах, большинство из них — уже в поле внимания профильных чиновников. На очереди — поездки в другие муниципалитеты.
Праймериз состоится в режиме онлайн уже 24-30 мая. Поучаствовать в процедуре сможет каждый избиратель, зарегистрировавшись через портал Госуслуг.
Штабы Розы Чемерис действуют по следующим адресам:
Получить больше информации о программе кандидата и графике будущих поездок можно в аккаунте команды Розы Чемерис в Instagram.