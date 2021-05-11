Розу Чемерис уже поддержало более пяти тысяч жителей Приморского края

«Многие признаются, что их уже зарегистрировали на сайте предварительного голосования по месту работы или службы. Но, как говорят люди, голосовать они собираются по собственному выбору, ориентируясь на личность кандидата, а не по приказу начальства. Это даёт нам надежду на дополнительные голоса, так как проезд Розы Чемерис по округу показал, что люди хорошо встречают искреннего и компетентного политика», — подчеркнул Вячеслав Беляков.