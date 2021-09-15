Ключевая ставка – ключ от экономики

Инфляция существует всегда. В одно время она низкая, в другое высокая. Бывает даже галопирующая инфляция, как, например, в Германии в тридцатых годах прошлого века. Тогда в кафе было принято платить за обед перед тем, как его принесут, потому что к тому времени, как вы закончите есть, цена обеда могла вырасти. И как бы странно это не звучало, но инфляция — это хорошо. Гораздо хуже для экономики дефляция, когда цены падают. Вслед за дефляцией закрываются производства, потому что никто не хочет продавать товар дешевле, чем он стоил вчера, особенно если ты купил сырьё дороже. Бизнес перестаёт существовать как вид, экономика схлопывается и падает в бездну. Если Центральный банк не предпримет никаких мер для того, чтобы остановить дефляцию, то в скором времени ей на смену приходит такая безумная инфляция, что поднять экономику становиться крайне сложно. Уже закрытые предприятия не могут открыться, потому что кредиты в одно мгновение становятся настолько дорогими, что бизнес не может себе их позволить. Население нищает ускоренными темпами, и вся страна катится в тартарары. Именно поэтому инфляция - благо для любой страны, если, конечно, она держится в разумных пределах. И управляют ей именно через ключевую ставку.