Курьерам во Владивостоке предлагают зарплату до 90 тысяч рублей

За время пандемии россияне успели оценить удобство сервисов курьерской доставки, которые продолжают развиваться. Спрос на курьеров еще больше вырос: по сравнению с прошлым январем вакансий стало в 4,8 раза больше.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опубликовал топ самых привлекательных предложений работодателей для курьеров в крупнейших городах России. В топ самых дорогих вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств во Владивостоке вошли: — Курьер на полную занятость с заработком 80 000 — 90 000 руб. в месяц, в обязанности которого входит доставка еды из ресторанов и кафе, место и время работы можно выбрать (Яндекс Еда). Также работодатель предоставляет скидку в 20% на велосипед и обещает платить, даже если нет заказов. — Та же работа, курьером по доставке еды, но уже на неполный рабочий день с зарплатой до 68 000 руб. в месяц от того же работодателя. Бесплатная корпоративная одежда и сумка гарантируются. Опыт работы не требуется, приглашаются студенты и совместители. — Курьер-доставщик с более скромным заработком, но и с еще более свободным графиком в этот же сервис. Здесь можно заработать от 45 000 руб. в месяц. Заказы можно доставлять пешком, на велосипеде, самокате, автомобиле, общественном транспорте. Мария ПУШКАРЕВА.

