Здравствуй, экспорт, Новый год: Рыбаки с нетерпением ждут открытия китайских портов

Невозможность отгружать добытый улов на экспорт в Китай обернулся тяжелейшей ситуацией для рыбопромышленников региона - на российском берегу ее просто некуда девать

В конце прошлого года, 22 декабря, Китай — ключевой покупатель российской рыбы — закрыл последний порт для импорта из-за пандемии коронавируса. Есть поставки и в другие страны, например, в Южную Корею, но они незначительны. Основными странами-импортёрами российской рыбы являются Китай, Южная Корея и Нидерланды. На КНР приходится свыше 60% всех поставок улова. По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом полугодии 2020-го экспорт в Китай в физическом выражении увеличился на 6,1%. Большую часть поставок составил мороженый минтай. Граница на замке По экспертным оценкам, от приостановки экспорта рыбы в Китай Россия рискует потерять 42% от общего объема налогов, которые отрасль заплатила в прошлом году. Как сообщили в «Востокгосплане», общие доходы от экспорта рыбы, выловленной на территории Дальневосточного федерального округа, в первом полугодии 2020 года снизились более чем на 4% и составили 71,1 миллиона долларов. Процедура ввоза рыбы в Китай усложнилась задолго до окончательного закрытия границ. Всероссийская ассоциация рыбодобывающих предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) ещё 1 декабря направила письмо заместителю председателя правительства РФ Виктории Абраменко с просьбой провести переговоры между Россией и Китаем для того, чтобы упростить процедуру оформления рыбы в портах КНР. По данным ВАРПЭ, с 13 ноября Китай ввёл особый порядок досмотра продукции, поступающей из России. В итоге срок разгрузки рыбы увеличился с 1-2 дней до 10, а суда были вынуждены простаивать по несколько недель, чтобы избавиться от товара. Всё это происходило в преддверии Охотоморской минтаевой путины. «Охотоморская минтаевая путина является самым масштабным промысловым сезоном в мировом рыболовстве по количеству задействованного крупнотоннажного рыбопромыслового флота, в течение путины добывается около одного миллиона тонн минтая и сельди. Необходимая для рыбохозяйственных предприятий рентабельность достигается поставками продукции не только на российский рынок, но и на экспорт (80% экспортных поставок направляется в КНР)», — следует из письма ассоциации. К концу января, прогнозировали в ВАРПЭ, в рефрижераторах окажется около 150 тонн рыбы, предназначенной на вывоз в КНР. И это при условии, что экспорт всё же будет открыт. От 3-х до 5-ти Профицит рыбы на внутреннем рынке стал одной из тем, которые поднял во время своего визита в Приморье полпред Юрий Трутнев. Главный тезис Юрия Петровича — необходимо строить новые предприятия по переработке рыбы на Дальнем Востоке. «Совершенно очевидно одно: нельзя быть сильно зависимыми от экспорта в одну страну, необходимо проработать вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности переработки внутри страны, на Дальнем Востоке», — сказал, открывая совещание во Владивостоке, Юрий Трутнев. В Приморье переработкой рыбы занимаются 22 предприятия, в том числе два новых береговых рыбоперерабатывающих завода, построенных под инвестиционные квоты, — ООО «Русский минтай» и АО «Рыболовецкий колхоз „Новый мир“». Всего предприятия, осуществляющие добычу минтая, за период зимне-весенней путины обеспечат переработку 160 тысяч тонн сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Председатель ВАРПЭ Герман Зверев полагает, что на создание полноценной рыбоперерабатывающей береговой инфраструктуры, которая включает в себя не только сами заводы по производству продукции, но и холодильники для ее хранения, необходимо от 3 до 5 лет. «Китай — мировой центр по переработке рыбы. Сырье в Поднебесную импортируется со всего мира, а потом китайские заводы реэкспортируют произведенную продукцию. Объем продукции промысла, экспортируемой в Китай с Дальнего Востока, составляет порядка 700 тыс тонн или 1,2 млн тонн в пересчете на сырец. Сейчас перерабатывающих мощностей региона недостаточно, чтобы переработать весь объем добываемой продукции. Создание качественной береговой инфраструктуры на территории России не только значительно снизит зависимость от Китая, но и будет способствовать увеличению финансовой отдачи от отрасли и улучшению социального климата в регионах, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест», — сказал Зверев. Параллельно власти намерены расширять действие механизма «квоты в обмен на инвестиции» для дополнительного стимулирования глубокой переработки рыбы непосредственно на береговых заводах и на судах. Суть этого механизма — государство выдаёт промышленникам квоты на вылов в обмен на вложения в развитие флота и строительство заводов по переработке. В частности, квоты были выделены под строительство в ДФО 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. При этом, подчеркнул глава ВАРПЭ, пять лет назад Юрий Трутнев уже предлагал существенно изменить идеологию инвестиционных квот — сделать ставку на малый и средний тоннажный флот и на береговую переработку. Если бы так и произошло, утверждает Зверев, сейчас в рабочем состоянии было бы большее количество береговых предприятий с холодильными мощностями. «В нынешних условиях мы еще раз убедились в необходимости изменения курса программы инвестквот. Именно такое решение принято на Общем собрании ВАРПЭ 18 января. По его итогам мы направили письмо помощнику президента России Максиму Орешкину, в котором указали, что инвестквоты должны работать на социально-экономическое развитие прибрежных регионов, а не на повышение капитализации отдельных рыбопромышленных компаний», — отметил он. Рефрижераторные немощи В регионе не хватает не только перерабатывающих мощностей, но и холодильного оборудования для хранения рыбы. Как заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, свободные холодильные мощности в российских портах могут обеспечить хранение лишь 30 тысяч тонн продукции из минтая. Транспортные рефрижераторные суда способны принять ещё порядка 50 тысяч тонн рыбопродукции. «На данный момент рефрижераторных контейнеров не хватает катастрофически. Россия их не выпускают, закупаем б/у в Китае. Сейчас цены на контейнеры взлетели, на рынке их не осталось. Растут цены на фрахт контейнеров. Часть судов стоят в портах в ожидании выгрузки», — отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных ассоциаций Приморья Геннадий Мартынов. Текущая ситуация с отсутствием мощностей для хранения рыбы на Дальнем Востоке — далеко не первая. В 2014 году промысловики уже заявляли о нехватке оборудования для хранения рыбы во время промышленного лова сельди. К началу путины выяснилось, что почти все холодильники заняты ранее выловленным лососем. Отсутствие холодильных мощностей в достаточном количестве является одной из причин дороговизны рыбы в Приморье. «Сегодня хранение рыбы достигает 100 рублей за тонну, что сказывается на ее цене. Поэтому владельцы портов должны строить современные холодильники. Также в крае нужно предусмотреть площадки для проведения рыбных аукционов — это сделает прозрачным ценообразование», — сказал губернатор Олег Кожемяко на Конгрессе рыбаков в 2019 году. Дешевле — только даром Параллельно власти разрабатывают ещё один механизм ликвидации профицита рыбы — «рыбные интервенции». Этот инструмент уже используется на зерновом рынке. Его суть заключена в том, что в зависимости от необходимости проводится либо продажа зерна из государственного фонда, либо его закупка. По задумке Росрыболовства, данная инициатива позволит стимулировать спрос на продукцию со стороны бюджетных учреждений. По оценкам участников рынка, таким образом может быть продано 700 тысяч тонн минтая, что в текущих ценах стоит свыше 50 миллиардов рублей. Идею стимулирования спроса на рыбу с помощью госзакупок поддерживает и президент АРПП Геннадий Мартынов. «Моё личное мнение — необходимо организовывать госзакупки минтая и других видов рыбы для государственных нужд. Для армии, росгвардии, больниц, школ, детских садов и других бюджетных учреждений. В целом по стране на это может понадобиться около семисот тысяч тонн рыбы. Рыбакам остаётся выживать самостоятельно. Очевидно, что в текущем сезоне промышленники, скорее всего, не получат планируемой экономической выгоды», — считает Мартынов. Переизбыток рыбы на внутреннем рынке сказался и на её стоимости. По данным ФГУП «Нацрыбресурсы», в начале февраля килограмм минтая на Дальнем Востоке стоил 65 рублей, в последний раз такие цены были зафиксированы в 2017 году. В феврале 2020 рыба продавалась за 102 рубля. Кроме того, уже сейчас на Дальнем Востоке зафиксирован рост цен на услуги по фрахту и хранению рыбы. В Росрыболовстве заявили, что ситуацию «взяли на особый контроль». Напрашивается закономерный вопрос: а что дальше? Очевидно, что рыбодобывающей отрасли необходимы изменения, и без содействия властей рыбакам не обойтись. «Если Китай откроет границу, то поставки продолжатся. Но из ситуации необходимо делать выводы — изучать внешние рынки, развивать внутренние. Ну и решать транспортно-логистические проблемы — у нас не хватает контейнеров, устарел транспортно-рефрижераторный флот. Нужна некая государственная программа», — отметил Геннадий Мартынов. Также глава АРПП предлагает рассмотреть возможность взаимодействия с ФГБУ «Национальные рыбные ресурсы». «Ему государство делегировало права на эксплуатацию причалов. Мы долго вели с ними переговоры о сдаче причалов в аренду для наших портов. В итоге удалось заключить договор с рыбным портом и другими крупными портовыми предприятиями. Но та арендная плата, которую платят предприятия, несколько завышена. И мы не видим отдачи. Мы бы предложили от арендной платы оставить процентов пять, а остальные деньги инвестировать в их капитализацию — в строительство холодильников, приобретение грузовой техники и развитие кранового хозяйства», — сказал Мартынов. Вода слухами полнится По данным Росрыболовства, в период с 1 января по 10 апреля 2021 года планируется добыть свыше 915 тысяч тонн минтая и произвести более 570 тысяч тонн различной рыбопродукции. Объем среднесуточного вылова минтая в период Охотоморской экспедиции — 8-9 тысяч тонн. Как утверждают специалисты ФГБУ ЦСМС, вылов минтая по состоянию на 7 февраля 2021 года в Дальневосточном бассейне составил суммарно 216 тысяч тонн, что на 85,2 тысяч тонн меньше уровня аналогичного периода 2020 года (71,7% от уровня 2020 года). Среди промысловиков есть мнение, что Китай откроет границу 22 февраля — после китайского Нового года. Однако пока это лишь слухи. Анна САТИМОВА. Электронная версия газеты "Золотой Рог" №6

