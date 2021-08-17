KASE vs S&P 500. Стоит ли инвестировать в экономику стран СНГ?

Фонд торгуется в рублях на Московской бирже, то есть доступен для покупки через любого российского брокера и интернет-магазин акций Freedom24. Его можно приобрести как на обычный брокерский счет, так и ИИС. Так как отечественные инвестиционные компании выполняют роль налогового агента для резидентов, инвестор может не беспокоиться о самостоятельной декларации и уплате налогов (как если бы он инвестировал через иностранного брокера).