KASE vs S&P 500. Стоит ли инвестировать в экономику стран СНГ?

Подход к выбору бумаг для своего портфеля каждый выбирает самостоятельно
Например, инвестор регулярно пользуется определенными продуктами и услугами (переводит деньги на карты «Сбербанка», заправляется на АЗС «Газпром нефти», заказывает такси и еду через приложения «Яндекса» (но пользуется почтой на Mail.ru), а за продуктами идет в «Магнит» или один из магазинов X5 Group) и вкладывается в эти компании.
Конечно, тот же человек может пользоваться iPhone, заказывать для него чехлы на AliExpress и пить Coca-Cola. Но многим инвестиции в иностранные ценные бумаги кажутся чем-то сложным, непонятным и вообще опасным. Некоторые инвесторы не хотят читать отчетности компаний на английском или разбираться с налогами иностранных государств и поэтому продолжают собирать недиверсифицированный портфель только из российских бумаг.
Выходом в такой ситуации могут стать инвестиции в экономику стран СНГ — сайты компаний и бирж часто доступны на русском языке, а культурный код соседей с высокой вероятностью не нуждается в расшифровке. Территориальный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» во Владивостоке Игорь Румянцев рассказывает, что знакомство можно начать с фондового рынка Казахстана — второй по размеру экономики на постсоветском пространстве.
Почему Казахстан?
Казахстанский рынок относится к «пороговым» (frontier markets), но в скором времени может шагнуть в разряд развивающихся рынков (emerging markets). Основным локомотивом экономики является нефтегазовый сектор — по прогнозам, к 2025 году в Казахстане будет добываться 105 млн тонн нефти в год. Также высокий потенциал отмечается в сельскохозяйственном и промышленном секторах (переработка богатых природных ресурсов и машиностроение).
Интересно, что за последние пять лет индекс Казахстанской фондовой биржи (KASE) прибавил 256%, в то время как индекс Мосбиржи (развивающийся российский рынок) — 117%, а S& P 500 (развитый американский рынок) — 129%.
Страна характеризуется высокой макроэкономической, политической и социальной стабильностью. Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития дают экономике Казахстана хорошие прогнозы, что может ускорить ее переход в категорию развивающихся.
Недооцененный перспективный рынок при переходе на новую ступень покажет быстрый рост, и его бенефициарами могут стать инвесторы из России. Покупка казахстанских бумаг в портфель из акций российских эмитентов практически не изменяет уровень риска, отмечает основатель нашей компании, CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. При этом схожие с российскими компании при одинаковой эффективности стоят дешевле, а дивидендные выплаты у наших соседей не облагаются налогом. Но в какие именно компании стоит инвестировать?
FXKZ ETF на индекс KASE
Аналитики ИК «Фридом Финанс» рекомендуют рассмотреть для покупки фонд FXKZ от FinEx. Его состав повторяет индекс Казахстанской фондовой биржи KASE, состоящий из семи крупнейших публичных компаний Казахстана: «Народный сберегательный банк Казахстана» (16,6% фонда), KEGOC (16,2%), «Казахтелеком» (15,9%), «Казатомпром» (15,3%), «КазТрансОйл» (15,2%), «Банк ЦентрКредит» (11,4%) и Kcell (9,5%).
С какими же российскими компаниями можно сопоставить этих эмитентов? Например, HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN («Народный сберегательный банк Казахстана», HSBK) — это системообразующий универсальный коммерческий банк, через чью филиальную сеть правительство Казахстана выплачивает пенсии и пособия, его можно сравнить со «Сбербанком».
Крупнейшие операторы сотовой связи KAZAKHTELECOM («Казахтелеком») и KCELL JSC KZT («Кселл») заставляют вспомнить о российской «большой четверке» операторов (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2).
Помимо этого, в состав фонда входят оператор единой электроэнергетической системы страны KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID (KEGOC, «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»), национальный оператор магистрального нефтепровода KAZTRANSOIL («КазТрансОйл»), крупнейший в мире производитель природного урана KAZATOMPROM («Казатомпром») и один из старейших коммерческих банков Казахстана BANK CENTERCREDIT («Банк ЦентрКредит»).
Благодаря диверсификации состава фонда по отраслям снижается риск одновременного падения котировок входящих в него компаний. А инвестиции в FXKZ помогают частному инвестору сделать портфель более сбалансированным.
Маркетмейкером фонда является «Фридом Финанс», выбор пал именно на нашу компанию неслучайно. Freedom Holding Corp. представлена в девяти странах, но ее головной офис находится как раз в Казахстане. Тимур Турлов в свое время выстроил в регионе всю биржевую инфраструктуру, поэтому досконально разбирается в особенностях местной инвестиционной повестки. Опыт крупнейшего игрока на российском рынке ETF FinEx и сильная экспертиза «Фридом Финанс» дает FXKZ дополнительные преимущества.
Фонд торгуется в рублях на Московской бирже, то есть доступен для покупки через любого российского брокера и интернет-магазин акций Freedom24. Его можно приобрести как на обычный брокерский счет, так и ИИС. Так как отечественные инвестиционные компании выполняют роль налогового агента для резидентов, инвестор может не беспокоиться о самостоятельной декларации и уплате налогов (как если бы он инвестировал через иностранного брокера).
Стоимость одного пая — чуть меньше 280 рублей, а годовая доходность фонда превышает 30%. Индекс Казахстанской фондовой биржи, за которым следует FXKZ ETF, с 1 октября 2018 года по 1 августа 2021-го вырос на 40,6%, а стоимость пая фонда за этот период прибавила 56,8%.
Адрес «Фридом Финанс» во Владивостоке:
ул. Фонтанная, д. 28
Телефон: +7 (42-32) 79-97-09
Email: vladivostok@ffin.ru
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
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