Выбрать будущее

Характерной приметой времени стало то, что в колледжи теперь охотно идут выпускники школ с высоким баллом аттестата, а на некоторые специальности образуется серьёзный конкурс — более 3 человек на место. Такая картина не первый год наблюдается во Владивостокском судостроительном колледже, где обучают компьютерным специальностям; есть конкурс на «Компьютерные системы и комплексы» и в Энергетическом колледже.