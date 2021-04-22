Политологи о праймериз: У Розы Чемерис шансы очень высоки

Местные политологи уверены, что появление новых лиц на праймериз в Приморье должно помочь перестройки системы и выполнить запрос на обновление системы.
Как отметил политолог Павел Наливайко, давая дорогу ярким харизматичным кандидатам, «Единая Россия» имеет все шансы сохранить своё доминирующее положение в этом десятилетии.
«Вообще появление персоны Розы Чемерис на праймериз «Единой России» добавило ярких красок не только на уровень конкретного округа, но и в целом на уровень ДФО. Потому что пока эта процедура развивалась достаточно кулуарно, и не вызывала особого интереса ни со стороны экспертного сообщества, ни со стороны федерального центра.
Сейчас появляется интрига по поводу потенциального победителя. Формируется запрос на легитимность голосования, нет подозрения, что все происходит за счет административного ресурса в интересах того или иного кандидата. Более того, сама система теперь не заинтересована в скандализации голосования конкретно по 62-му округу», — считает Павел Наливайко.
Эксперт уверен: это своего рода вызов для оппонента розы Чемерис — г-на Щербакова, который пока, по всей видимости, настроен побеждать за счет привлечения административных возможностей. «Однако в XXI веке и после собятий 2018 года, конечно, никто из представителей региональных властей и федерального центра не захочет идти на такой риск в интересах того или иного персонажа», — отметил Наливайко.
Он считает, что только конкуренция способна сейчас определить наиболее подготовленного, ресурсного и амбициозного кандидата. По итогам праймериз с ним и будут работать власти с точки зрения подготовки этого кандидата к активной фазе избирательной кампании.
Эксперт отметил, что сейчас в обществе очень велик запрос на обновление системы.
«Политическая система нуждается в обновлении, новых людях, подходах, идеях. Если не давать дорогу тем, кто сможет перестроить систему, то выход пара произойдёт по-другому — через улицу, несистемную оппозицию, штабы Навального. Только давая дорогу ярким харизматичным, а главное - желающим работать кандидатам, у „Единой России“ есть шанс сохранить своё доминирующее положение в этом десятилетии», — отметил Павел Наливайко.
Как отметил эксперт, в условиях честных праймериз у Розы Чемерис крайне высокие шансы на победу.
«Роза Чемерис — один из самых ярких и харизматичных кандидатов в нынешнем электоральном цикле. От её участия в праймериз выиграет и „Единой России“, так как она привлечёт к ним внимание и новый электорат», — подчеркнул Павел Наливайко.
Ранее свое мнение о выдвижении Розы Чемерис высказал политолог Сергей Гребенюк.
«Роза Чемерис хорошо чувствует повестку и запросы избирателей. Это выгодно отличает её от других участников праймериз. Так только она публично озвучила тезис о необходимости отставки Гуменюка, запрос на которую „перезрел“. Вопреки стереотипам, шансы есть у всех участников праймериз. Иначе бы их не проводили. Роза Чемерис — сильный и ресурсный претендент, медийность и харизма которой позволяют ей победить на праймериз, и с этим решением необходимо будет считаться», — сказал Сергей Гребенюк.