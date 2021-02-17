Китай отгораживается от Приморья противовирусным «забором»

Китай отгораживается от Приморья противовирусным «забором»

Сегодня, 14:08ЭкономикаPhoto: Медиахолдинг 1MiНе успев открыться, погранпереходы вновь вводят ограничения
Китайская сторона определила категорию грузов, которые допускаются к ввозу через пункты пропуска «Краскино» и «Махалино». Это связано с реконструкцией транспортной инфраструктуры на участке, сообщили пресс-службе ДВТУ.

Не успев открыться после новогодних китайских праздников, погранпереход Краскино — Хунчунь вновь вводит ограничения.

Напомним, в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» (погранпереход Краскино — Хунчунь) временно приостанавливал свою деятельность с китайской стороны. Свое решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам, обеспечивающим работу пункта пропуска, возможность встретить традиционный китайский Новый Год (в текущем году — 12 февраля) вместе со своими семьями. По действующим в КНР правилам сотрудники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому методу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти карантин в 2 недели. Поэтому, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток.

15 февраля работа пункта пропуска должна была быть восстановлена в прежнем объеме, однако этого не произошло.

В правительстве города Хуньчунь в КНР рассказали, что в период с 15 февраля по 15 марта 2021 года представители китайской стороны планируют провести ряд «мероприятий по улучшению состояния противовирусной инфраструктуры» в автомобильном и железнодорожном пункте пропуска «Хуньчунь».

Пока будет идти реконструкция пропускных пунктов, через трансграничный переход «Краскино-Хуньчунь» разрешён провоз товаров в Китай:

— живые морепродукты, древесина, газ, навалочные грузы, транзитные грузы из Японии и КНДР, порожние грузовые поезда;

— мороженые морепродукты (в контейнерах с использованием паллет);

— конфеты, пиво, шоколад (в контейнерах с использованием паллет, вес единицы товара должен быть не менее 50 кг).

Через железнодорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» в Китай можно ввезти: уголь, железный/медный порошок, древесина (в контейнерах), а также транзитные грузы из Японии и КНДР.

Напомним также, что в рамках ограничений, которые Китай ввел в связи с пандемией, Китай приостановил прием рыбопродукции с Дальнего Востока. В конце декабря был закрыт последний китайский порт — Далянь — для ввоза рыбы и морепродуктов, добытой в наших морях. Ранее закрылся порт Циндао. Уже в январе рыбаки столкнулись с серьезной проблемой — добытый на Охотоморской путине минтай хранить, перерабатывать или реализовывать на российском берегу просто негде.

Stories:
Приморский край
Related news:
ВладивостокпандемияторговляАТРтаможняграницаКитай
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы