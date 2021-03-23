Прости нам долги наши: Технология банкротства бьет рекорды популярности

Вывески и рекламные слоганы все чаще начали вещать о том, что жители Приморья могут законно списать свои долги. Вполне вероятно, что это связано с очередными отголосками пандемии, которая жестко ударила по доходам и кошелькам закредитованных жителей Приморья.
Так ли это на самом деле и почему законное банкротство физических лиц набирает обороты — разбирался «Золотой Рог».
По данным из открытых источников, к июню 2020 года, когда в мире бушевала пандемия, безработица в России достигла максимального уровня за последние восемь лет и составила 6,1% от всего трудоспособного населения. В некоторых регионах, где основу экономики составляли предприятия из сферы услуг и было зарегистрировано большое количество субъектов малого и среднего бизнеса, число безработных выросло в несколько раз.
«Безработица в России выросла в июне до 4,6 млн человек, у большинства этих людей были и остаются непогашенные кредиты. Закредитованность осталась та же, но скрытая проблема стала незримо подступать к порогу нашего дома. Миллионы людей слишком хорошо думали о будущем и рассчитывали на лучшее, а малейший кризис, потеря возможности зарабатывать или снижение зарплаты ясно показали: у людей нет плана Б, а не просто отсутствует финансовая грамотность», — рассказывал в конце 2020 года предприниматель, профессор, председатель правления ГК East Point Сергей Митрофанов.
Эксперт также отмечал, что с приближением 2021 года в информационном пространстве стала массово появляться реклама, которая звала обезумевших от долгов и кредитов людей в конторы, которые обещали помочь «законно освободиться от задолженности». Однако Митрофанов довольно скептически отнесся к подобным слоганам и заявил, что никому бы не советовал проходить данную процедуру.
«Обратите внимание также на массовый мутный поток новой рекламы по типу „Кредит не придется возвращать — приходи к нам и законно освободишься от задолженности“. Это как? Заплати нам за услугу освобождения от долгов, а завтра наши телефоны перестанут отвечать на твои звонки? В итоге просрочка по кредиту только увеличится, к тому же набегут пени и штрафы, а долг не исчезнет по мановению волшебной палочки. Банкротство физического лица возможно, но я бы никому не порекомендовал пройти эту тяжелую процедуру, лучше уж смолоду заботиться о своей репутации, не попадая пожизненно в черные списки и не передавая эту репутацию по наследству своим детям», — добавил Митрофанов.
Так ли страшны последствия, мы решили уточнить у кандидата юридических наук, юриста в сфере несостоятельности (банкротства) Алексея Субачева.
Юрист Алексей Субачев рассказывает, что институт несостоятельности граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, появился в российском конкурсном праве сравнительно недавно — осенью 2002 года. Для экспертов-юристов, которые специализируются на подобных делах прошла целая вечность, а вот до граждан без специального образования данная информация доходила очень долго и только сейчас начала восприниматься без страха и различных опасений. Именно поэтому процедура банкротства физических лиц сейчас набирает обороты и становится популярной.
«Информация об изменении законодательства до людей без юридического образования доходит не очень быстро. Это сейчас и объясняет количество процедур несостоятельности граждан, которое растет в геометрической прогрессии. Однако главным стопором для потребителей банковских услуг на пути к процедуре несостоятельности стали особенности индивидуальной психологии. Дело в том, что отечественный правопорядок в период с образования СССР и вплоть до его распада обходился без законодательства о несостоятельности. Тем самым предоставление возможности гражданину освободиться от дальнейшего исполнения его обязательств многими было воспринято настороженно, даже как нечто невозможное. И лишь со временем, наблюдая все это со стороны, потребители стали относиться к подобной перспективе с большим доверием, что и послужило одним из условий роста числа банкротств граждан», — рассказывает Алексей Субачев.
Любой гражданин может объявить о банкротстве в случае, если он понимает, что не может погасить свои долги в установленный срок из-за своей неплатежеспособности, которая в свою очередь складывается из совокупности доходов и имущества.
Если же долгов не так много, от 50 до 500 тысяч рублей, то стать банкротом можно без суда. Но для этого нужно, чтобы судебные приставы уже пытались взыскать их, но не смогли найти имущества. При внесудебной процедуре необходимо подать заявление о банкротстве в МФЦ и перечислить в нем все свои долги. Важно, чтобы на этот момент ни один из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство.
А вот если долгов уже больше 500 тысяч и возможности гасить их также нет, то здесь уже должен помочь суд.
«Стоит учитывать, что суды крайне редко вводят процедуру несостоятельности гражданина, если совокупный размер обязательств должника составляет менее 500 000 рублей. Тем более что в этом случае более подробно изучаются вопросы неплатежеспособности и недостаточности имущества гражданина. По этой причине более надежно будет ориентироваться на 500 000 рублей как минимальный размер обязательств, необходимых для инициирования процедуры. В идеале должник должен иметь просроченную задолженность в указанном размере», — добавляет Субачев.
Добавим, что результат услуги во многом зависит от грамотного консультанта, а стоимость услуги определяется качеством ее оказания. Также не стоит забывать, что процедура банкротства гражданина длится не менее 6 месяцев, но это не означает полугодовую работу по ее сопровождению с утра до вечера, однако с точки зрения заинтересованности исполнителя услуг в их определенной стоимости — это также аргумент. И по словам юриста, судьям за такую процедуру не платят.
Поэтому каждый, кто обременяет себя многочисленными кредитами и ипотекой и внезапно попадает в сложную жизненную ситуацию, может воспользоваться процедурой законного банкротства и без серьезных последствий «обнулить» свою кредитную историю.
Мария ПШЕНИЧНАЯ–КУЦЕНКО.