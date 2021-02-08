«Вы — банкрот»: В Приморье закрывают одно из крупнейших предприятий

«Вы — банкрот»: В Приморье закрывают одно из крупнейших предприятий

Сегодня, 20:40ЭкономикаPhoto: vl.ruНа предприятии пройдут массовые увольнения и сокращения
Совместная рабочая группа Правительства Приморского края и ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова» поможет с дальнейшим трудоустройством работников производства на базе завода «Радиоприбор».

Она приступит к работе 9 февраля. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия в понедельник, 8 февраля.

Напомним, в 2014 году ОАО «Радиоприбор» попало в сложную финансовую ситуацию, итогом которой стало банкротство предприятия. Для выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) производственные мощности были переданы в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова», а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в этом году.

В связи с ожидаемым окончанием работ по гособоронзаказу трудовому коллективу «Радиоприбора» руководство ОАО «ДМЗ» предложило различные варианты прекращения трудовых отношений, в том числе досрочное расторжение договоров по согласию сторон с выплатой единовременной компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов с сохранением 2/3 заработной платы.

Кроме того, желающие могут трудоустроиться на предприятии ОАО «ДМЗ» в городе Дубна с предоставлением ряда компенсаций. По словам Михаила Сивака, представителя собственника ОАО «ДМЗ», все денежные начисления работникам будут производиться, исходя из максимально возможного размера в каждом конкретном случае. Кроме того, с 9 февраля приступит к работе совместная рабочая группа, в которую войдут представители минпромторга и минтруда Приморья и ОАО «ДМЗ». Ее задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях.

«Мы в индивидуальном порядке рассмотрим обращения всех сотрудников „Радиоприбора“, желающих трудоустроиться на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона, и окажем им в этом содействие. Это заводы „Изумруд“, „Дальприбор“, „Дальзавод“, „Звезда“ и другие. Мы провели предварительные консультации с этими предприятиями, они готовы рассмотреть такую возможность, тем более, что потребность в квалифицированных кадрах там есть», — уточнил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Фото - vl.ru.

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