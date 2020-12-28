Вложения в будущее: "Терминал Астафьева" подвел итоги социальных программ за 2020 год

— На нашей улице праздник. Я до бесконечности рада, что здание теперь такое красивое, просторное и уютное. Крыша была дырявая, сколько из-за неё было переживаний. От всех читателей хочу сказать огромное спасибо библиотекарям, строителям, волонтерам и вообще всем людям, которые внесли свой вклад в ремонт библиотеки. Ей уже 41 год, но, как сказала героиня одного известного фильма, «в сорок лет жизнь только начинается», — благодарит постоянный читатель библиотеки с 1978 года Галина Квашнина.