Вложения в будущее: "Терминал Астафьева" подвел итоги социальных программ за 2020 год

Перед 2020 годом «Терминал Астафьева» определил программу по развитию социальной среды Находки в области переселения из ветхого жилья, создании комфортной городской среды, развитии спорта в округе, поддержке культуры и образования, а главное – медицины.

Сейчас, в конце года, компания подводит итоги сделанного на благо портового города. Настоящим новогодним подарком стала новая квартира для Марины Чуб. Новоселье жительница барака на Астафьева, 5 справила благодаря социальной программе АО «Терминал Астафьева» по переселению жителей микрорайона Мыс Астафьева. Это самый масштабный среди портов всего края проект, реализуемый на собственные средства. Вместе с двумя маленькими детьми, 10-летним Стефаном и 12-летней Миланой, Марина Чуб теперь будет жить в благоустроенной двухкомнатной квартире. Всего за годы реализации программы переселения «Терминал Астафьева» полностью расселил аварийный дом Астафьева, 3 и семьи из соседнего дома, выделив на это более 85 миллионов рублей. Комфортная «погода» в доме Продолжилась в уходящем году и масштабная программа «Терминала Астафьева» по замене оконных конструкций и установке новых балконов. Среди тех, кто получил светлые и теплые окна – жительница дома Астафьева, 3а Ольга Прима. - Каждую зиму было холодно, старые окна продувало. Сейчас очень довольна – будет тепло и чисто. Установили быстро - из «Терминала Астафьева» позвонили: «Когда Вы свободны?». Пришли, сделали. Теперь у меня новые окна, - рассказала Ольга Прима. О новых окнах мечтала и Наталья Мельникова. Поэтому, как только она узнала о социальной программе «Терминала Астафьева» по остеклению оконных конструкций и балконов, сразу написала заявление. «Прежде в нашей квартире на улице Астафьева стояли деревянные полусгнившие оконные рамы, наверное, ещё со времени постройки пятиэтажки. Естественно, они пропускали холод и шум, как ни старалась утеплять. И вот мы получили в подарок шикарную лоджию и новенькие пластиковые окна. О таком можно было только мечтать. Наша семья искренне благодарна порту за их помощь», - сказала Наталья Мельникова. Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. На эти цели в 2018-2019 годах компанией было потрачено 7,4 миллионов рублей. В 2020 году установили 56 окон и 19 балконных конструкций еще на 5 миллионов рублей. «Пока мы работаем в Находке, наши социальные программы будут работать! Администрация предприятия часто встречается с жителями микрорайона, мы выслушиваем их нужды, отвечаем на интересующие вопросы и хорошо знаем проблемы. Люди из окон своих домов видят, как на терминале растут защитные ограждения и строится крытый навес. Таким образом, нами будет реализован первый из трёх этапов закрытой перевалки», - рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин. Новая жизнь «Океана» В конце года, когда стало известно, что одна из визитных карточек Находки - футбольный клуб «Океан» - может исчезнуть, «Терминал Астафьева» сохранил легендарную команду, став её новым партнером. «Мы знаем, что футбольный «Океан» для Находки не просто команда, это гордость ее жителей. Весь город искренне любит клуб и всегда заполнял трибуны на его матчах. Именно поэтому «Океан» всегда считался одним из фаворитов соревнований, в которых принимал участие. Сегодня мы посчитали важным сохранить команду для Находки и для будущих футболистов. Чтобы дети продолжали увлечение любимой игрой, продолжали активные занятия спортом, имели шанс проявить свой талант и мастерство на новом уровне и вырасти в больших мастеров спорта», — заявил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов. В рамках партнерства определены три вектора: развитие инфраструктуры для тренировок, помощь детской спортивной школе и постепенный вывод команды на профессиональный уровень. Футболисты уже приступили к играм, а предприятие работает над реконструкцией части стадиона, на котором «Океан» будет добиваться новых громких побед в своей истории. Культура под новой крышей Важной вехой стало Соглашение о развитии социально-экономической сферы Находки, которое генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов подписал с главой города Тимуром Магинским. Как отметил глава Находки, АО «Терминал Астафьева», будучи крупным налогоплательщиком, не только пополняет казну города, своевременно и в полном объеме выплачивая налоговые отчисления, но и на протяжении нескольких лет участвует в финансировании социальных проектов, реализуемых в городском округе. — «Терминал Астафьева» — пример социально ответственного предприятия. Порт много вкладывает в развитие микрорайона мыс Астафьева. Подписание соглашения между администрацией и компанией подтверждает, что эти работы будут продолжаться. Откроются новые возможности для развития социальной сферы города, будут вкладываться средства в будущее города, детей, в реализацию различных социальных проектов», — сказал Тимур Магинский. Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов отметил, что для компании очень важна среда, в которой проживают жители города, в том числе сотрудники порта. — Полдня люди проводят на работе, вторую половину дня должны достойно проводить, находясь дома, на улицах города, посещая магазины, общественные пространства и т.д. Поэтому мы создаем достойную среду как для нашего коллектива, так и для жителей города. Это очень важно, — подчеркнул Руслан Кондратов. И первым мероприятием, проведенным в рамках подписанного Соглашения, стал ремонт компанией крыши библиотеки «Зеленый мир» в Северном микрорайоне. Этот район, по рассказам местных жителей, считается промышленным, а потому библиотека — единственный очаг культуры поблизости. По адресу Фрунзе, 2 библиотека расположена с 1978 года, и среди постоянных посетителей есть самые настоящие старожилы. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" — На нашей улице праздник. Я до бесконечности рада, что здание теперь такое красивое, просторное и уютное. Крыша была дырявая, сколько из-за неё было переживаний. От всех читателей хочу сказать огромное спасибо библиотекарям, строителям, волонтерам и вообще всем людям, которые внесли свой вклад в ремонт библиотеки. Ей уже 41 год, но, как сказала героиня одного известного фильма, «в сорок лет жизнь только начинается», — благодарит постоянный читатель библиотеки с 1978 года Галина Квашнина. «На сегодняшний день зарегистрированных читателей более трех тысяч, из них 1700 - дети. Мы продолжим работать над благоустройством библиотеки: сегодня есть возможность получать гранты, создавать партнерские связи. У нас уже есть хороший надежный партнер в лице «Терминала Астафьева», которому мы очень благодарны», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации НГО Наталья Скуратовская. На открытие библиотеки гости из «Терминала Астафьева» приехали не с пустыми руками. Совместно с организаторами фестиваля «Литература Тихоокеанской России» «Терминал Астафьева» передал 64 книги дальневосточных авторов. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" Защита от пандемии Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы и в социальные программы «Терминала Астафьева». Но, как только новая угроза здоровью пришла в Находку, предприятие активно включилось в борьбу за здоровье жителей. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции поливальные машины «Терминала Астафьева» обрабатывали дорожное полотно в разных районах города препаратами, рекомендованными Роспотребнадзором. С помощью уникальной машины с парогенератором специалисты «Терминала Астафьева» провели помывку и санитарную обработку здания подшефной школы №1 «Полюс». К ежегодной процедуре помывки окон и стен добавилась обработка паром входной группы: крыльца, лестницы, перилл. Совместно с общественным движением «Делаю город лучше» предприятие передало 900 литров дезинфицирующего средства для автотранспортных предприятий Находки – их применяли для дезинфекции городских автобусов. Кроме того, «Анолит АНК» привезли в дом престарелых, коррекционную школу-интернат и в центр реабилитации несовершеннолетних. Специалисты управляющей компании проводили дезинфицирующую обработку подъездов в микрорайоне Мыс Астафьева. Находкинской городской больнице была передана партия тестов на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции. Такие тесты позволяют в течение 10 минут сделать предварительные выводы о вероятности заражения пациента опасным вирусом. Если вероятность выявляется, пациенту назначают дополнительное исследование методом ПЦР, проводят другие исследования. — Экспресс-диагностика очень актуальна. Тест активно используется в нашем приемном покое при поступлении пациентов без подозрения на коронавирусную инфекцию. Им могут пользоваться наши медицинские сотрудники, посещающие больных на дому, — рассказала главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк. Необычными в этом году получились и подарки «Терминала Астафьева» подшефным учебным учреждениям на 1 сентября. Чтобы обучение не прерывалось и шло в обычном, живом формате, необходимо строго выполнять требования Роспотребнадзора. Для этого в школах проводится контроль температуры на входе, постоянная дезинфекция рук. Оборудование для этого – бесконтактные термометры и дозаторы для жидких антисептиков школам «Полюс» и «Эдельвейс» вручили сотрудники «Терминала Астафьева». — У нас занимаются почти полторы тысячи учеников, это дети и из нашего микрорайона КПД, и из соседних с Находкой сёл: Голубовка, Екатериновка. У нас здесь есть кадетские классы, где учат детей спасатели МЧС. И чтобы дети были здоровы, чтобы учебный процесс проходил в очном режиме, чтобы дети не перешли на дистанционный режим обучения, важно соблюдать все санитарные требования. Поэтому нам были просто необходимы термометры и дозаторы для антисептиков. В наше время это значимая помощь для школы, — отметила заместитель директора МБОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» по учебно-воспитательной работе Татьяна Храмова. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" В наступающем новом году «Терминал Астафьева» продолжит реализацию программы развития социальной сферы. Первые пункты уже определены: капитальный ремонт компьютерного класса в школе «Полюс» и масштабная закупка новой теплой спецодежды для работы в зимний период сотрудникам скорой помощи и горбольницы Находки.

