Александр Абрамов: Люди, живущие в Приморье, должны получать прямую финансовую поддержку

Сейчас в мире можно наблюдать такое явление, как сдвоенный кризис: пандемия и рецессия. В результате этого кризиса была приостановлена деятельность крупных отраслей экономики, таких как розничная торговля, кроме продовольствия и аптек, авиатранспорт, значительная часть автомобильного и морского транспорта, большая часть промышленного производства и добычи полезных ископаемых, энергетика. Встала вся мировая система массовой рекреации, что не может не привести к платежным и бюджетным кризисам.