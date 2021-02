Александр Абрамов: Люди, живущие в Приморье, должны получать прямую финансовую поддержку

Приморский эксперт назвал шаги, которые должны сделать власти региона для выхода из кризиса

Приморский край уже более года находится во власти пандемии коронавируса: закрыты границы, на грани банкротства бизнес, нацеленный на туристическую отрасль и зарубежные инвестиции. О том, каким образом регион может минимизировать потери, на что должны обратить внимание власти и какие отрасли нужно поднимать в первую очередь, чтобы повысить привлекательность края, в том числе инвестиционную, в эксклюзивном интервью «Золотому Рогу» рассказал профессор кафедры математических методов в экономике, соруководитель магистерской программы «Аналитические, социальные и экономические сети» ШЕН ДВФУ Александр Абрамов. Начнем с главного. Как отразилась пандемия COVID-19 на инвестиционной привлекательности края? Сейчас в мире можно наблюдать такое явление, как сдвоенный кризис: пандемия и рецессия. В результате этого кризиса была приостановлена деятельность крупных отраслей экономики, таких как розничная торговля, кроме продовольствия и аптек, авиатранспорт, значительная часть автомобильного и морского транспорта, большая часть промышленного производства и добычи полезных ископаемых, энергетика. Встала вся мировая система массовой рекреации, что не может не привести к платежным и бюджетным кризисам. Экономика Дальнего Востока и Приморского края как часть экономики России не может быть не затронута мировым кризисом. В Приморье он был усилен еще и природными катаклизмами — беспрецедентными тайфунами летом и ледяным дождем в ноябре, которые привели к коллапсам ЖКХ, энергетики, транспорта. Отметим, что, кроме резонансного циклического кризиса, имеет место новое явление: кризис падения эффективности капитала или, как его еще называют, ПЭК-кризис — быстрое падение возможности воспроизводства капитала, естественного получения прибыли от него, что выражается в снижении процентных ставок ЦБ или вовсе отрицательными ставками. Принципиально важная особенность ПЭК-кризиса — остановить его можно только за счет существенного снижения рисков производителей, что возможно путем расширения рынков сбыта. Главное отличие этого кризиса от рецессии — структурные изменения экономики становятся неизбежными. Такое положение дел не могло не сказаться и на экономике Дальнего Востока России и Приморского края, где сигналы о кризисе наблюдались заблаговременно. Чистый совокупный валовый региональный продукт с учетом инфляции остается практически неизменным. За 10 лет денежные доходы населения выросли в 3,7 раза, при этом чистый совокупный ВРП регионов Дальнего Востока и Приморского края увеличился только в 2,25 раза. Какие действия помогут Приморью выйти из сложившейся ситуации и выровнять своё положение? Одним из условий сохранения экономического равновесия в Приморском крае является поиск нового баланса между стоимостью человеческого капитала и стоимостью материальных активов региональной экономики. Иначе говоря, нормальный оборот человеческого капитала должны быть обеспечен нормальными материальными ресурсами. Сопоставление динамики изменения соотношения стоимости человеческого капитала и материальных активов показывает взаимосвязь периодов кризисных явлений с моментами переизбытка стоимости совокупного человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Таким образом, начиная с 2012 года, экономика Приморского края вошла в рецессию: номинальные доходы населения стали опережать рост ВРП, эффективность капитала снизилась, инвестиционная привлекательность для населения была утрачена; внутренний спрос снизился и возникла угроза инфляции. В целом кризисный период, начавшийся в 2019 году, характеризуется событиями: значительным падением ВВП страны, а на региональном уровне падением ВРП Дальнего Востока и Приморского края, спадом инвестиционной активности, высокой волатильностью национальных валют и неустойчивостью финансовой системы, структурными изменениями в экономике, частичной потерей управляемости территориально-экономических комплексов и ростом социальной напряженности. Александр Львович, а как можно изменить ситуацию? Управление на территории в период кризиса должно решать несколько первоочередных задач — это стабилизация социальной напряженности и удержание ее на возможно низких уровнях и расширение качественно более высоких уровней электоральной активности населения. Задача стабилизации социальной напряженности решается путем установления приоритета поддержки трудовых коллективов над поддержкой собственников бизнес-структур. Поддержка последним доступна в рамках бизнес-объединений, из ресурсов отраслевых федеральных министерств. А вот точки риска роста социальной напряженности привязаны к производственным предприятиям. Именно там сбои в регулировании трудовых отношений большого скопления людей могут скачкообразно трансформироваться в протестные настроения. Решение первой задачи укрепляет доверие к власти со стороны населения и бизнеса, способствует снижению политических рисков, обеспечивает инвестиционную привлекательность территории. Укрепление доверия к органам власти — высший приоритет не только кризисного периода, но и посткризисного развития. Однако в кризисное время оно требует четких сигналов, посылаемых обществу, купирующих возможные всплески социальных конфликтов. Кроме того, устойчивому развитию экономики Приморского края в долгосрочной перспективе противопоставлены два стратегических вызова: энергетическая безопасность и истощение демографических ресурсов. Для ответа на вызов в области энергетической безопасности необходимо безотлагательное начало строительства новых генерирующих мощностей — электростанции, установленной мощностью 1,5–2,0 ГВт, чтобы не позднее 2035 года в Приморском крае был достигнут устойчивый баланс собственного производства и потребления электроэнергии. Энергетическая дефицитность Приморского края, покрывающего сегодня нехватку электроэнергии за счет перетоков из других регионов, останется в среднесрочной перспективе главным сдерживающим фактором индустриального развития и препятствием росту уровня жизни населения, энергопотребление которого увеличивается быстрее промышленных нагрузок. Приморье — это люди. Что можете сказать про человеческий капитал региона? Негативный демографический тренд количественного, а главное — качественного истощения человеческого капитала Приморского края в долгосрочной перспективе также сохранится. Реагирование на этот вызов требует более энергичных мер, чем те, которые обозначены в федеральных программах докризисного периода. Введение понятия оседлости для жителей региона может стать важной социально-экономической категорией, позволяющей начать решение демографической проблемы. Необходима программа прямой финансовой поддержки граждан, которые родились или добровольно длительное время проживают в Приморском крае, создали здесь семьи и домохозяйства, имеют продолжительный трудовой стаж на предприятиях Дальневосточного региона. В рамках долгосрочной демографической политики в регионе необходимо начать масштабное жилищное строительство. Такая работа должна быть ориентирована на привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, энергичных руководителей производств, способных создавать новые рабочие места. Для восстановления демографических ресурсов следует сосредоточиться на качественном изменении демографического потенциала. Для решения этой проблемы необходимо добиться к 2030 году такого же соотношения стоимости человеческого капитала и основных фондов, каким будет это соотношение в тех регионах, куда направлен вектор иммиграции с Дальнего Востока — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Также необходимо разработать программу поддержки оседлости. Один патриот малой родины ценнее пяти временщиков, приехавших «за деньги». Какие действия местных властей, по вашему мнению, смогут защитить регион и его столицу от повторения кризисных ситуаций? В долгосрочной перспективе в регионе необходима разработка единой взаимосвязанной системы непрерывного планирования регионального и муниципального уровней. Она обеспечит единое планирование социально-экономического развития на среднесрочную перспективу от 3 до 6 лет, и долгосрочную, которая превышает 6 лет, на уровне края, городов и муниципальных районов, осуществляемую на основе современного экономико-математического моделирования. Она сможет смоделировать основные балансы: демографический, межотраслевой, баланс стоимости материальных активов, включённых в экономический оборот и стоимости человеческого капитала, топливно-энергетический, транспортный баланс. А также балансы землепользования, рекреации, водных ресурсов, денежных доходов и расходов домашних хозяйств, эколого-экономический баланс территории, сетевой баланс и баланс вакансий региона. Отмечу, что наличие специальной кредитно-денежной, бюджетной, тарифной, демографической, энергетической, транспортной политики, а также системы непрерывного планирования, могут создать основы преодоления кризиса на Дальнем Востоке и в Приморском крае, а значит, и соответствующей инвестиционной политики. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ. Электронная версия газеты "Золотой Рог" №6

