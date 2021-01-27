Экономисты рассказали, что стало причиной высокой инфляции в Приморье

В декабре из-за ухудшения эпидемической обстановки КНР ввела временные ограничения на трансграничные грузоперевозки. В результате сократились поставки овощей и выросли транспортные расходы перевозчиков — им пришлось менять логистические схемы. При этом дефицита на рынке не было: китайские овощи заменили тепличными от местных поставщиков и товарами из других регионов России, но уже по более высоким ценам. Как следствие — в годовом выражении помидоры и огурцы дорожали сильнее, чем в ноябре. Цены на фрукты и цитрусовые росли быстрее из-за ослабления рубля, а на рыбу и икру — из-за неблагоприятной лососевой путины, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ ЦБ.