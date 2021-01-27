Экономисты рассказали, что стало причиной высокой инфляции в Приморье

Экономисты рассказали, что стало причиной высокой инфляции в Приморье

Сегодня, 16:50РынкиPhoto: ИК "Золотой Рог"Годовая инфляция в Приморье в декабре 2020 года ускорилась и превысила обще
Годовая инфляция в Приморье в декабре 2020 года ускорилась на 0,6 процентного пункта и достигла 5%. Это соответствует значению Дальневосточного федерального округа и чуть выше, чем в целом по России, — 4,9%. Причинами роста инфляции стали ослабление рубля в предыдущие месяцы и снижение объема поставок овощей из Китая.

В декабре из-за ухудшения эпидемической обстановки КНР ввела временные ограничения на трансграничные грузоперевозки. В результате сократились поставки овощей и выросли транспортные расходы перевозчиков — им пришлось менять логистические схемы. При этом дефицита на рынке не было: китайские овощи заменили тепличными от местных поставщиков и товарами из других регионов России, но уже по более высоким ценам. Как следствие — в годовом выражении помидоры и огурцы дорожали сильнее, чем в ноябре. Цены на фрукты и цитрусовые росли быстрее из-за ослабления рубля, а на рыбу и икру — из-за неблагоприятной лососевой путины, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ ЦБ.

«Основной вклад в повышение инфляции внесли продукты с высокой волатильностью цен, то есть чувствительностью к различным изменениям: овощи, фрукты, сахар, подсолнечное масло и рыбопродукты. В то же время принятые российским правительством меры — введение квот на экспорт зерна и экспортной пошлины на пшеницу, установление предельных цен на сахар и подсолнечное масло — позволяют ожидать стабилизации цен на эти продукты в ближайшие месяцы», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Также на фоне роста предложения со стороны местных производителей уменьшился годовой прирост цен на мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию, а цены на яйца остались ниже уровня прошлого года.

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