Инвестиции по-приморски

«Рады, что очередная инициатива реализуется теперь уже в социальной сфере. Подобные соглашения властей и предпринимателей позволяют снизить нагрузку на краевой бюджет, а также создать условия для начала бизнесом именно комплексного строительства. Для обеспечения средств на выполнение своей части обязательств по этим проектам мы провели большую совместную работу по привлечению в бюджет района в том числе федерального софинансирования. В результате уже получено предварительное подтверждение о выделении средств по госпрограмме “Развитие сельских территорий” для компенсации затрат инвестора на строительство детского сада. По проекту строительства школы направлена заявка для участия в госпрограмме “Развитие образования”», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.