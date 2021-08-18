Инвестиции по-приморски

Так, дальневосточная столица граничит с Китайской народной республикой, ключевые страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии находятся в нескольких часах лёта, также тут имеются многочисленные порты и крупные логистические центры.
Разбираемся, какие ещё плюсы имеются у региона, и какие инвесторы решили воспользоваться возможностями Приморского края.
С поддержкой государства
В Приморье действует немало мер поддержки для инвесторов. Ключевые — это режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). В Приморье сейчас действует четыре ТОР: «Надеждинская», «Нефтехимическая», «Большой Камень» и «Михайловская».
Резиденты ТОР получают налоговые льготы и административные преференции. Также они имеют право на получение земельного участка в границах территории. Одна из ключевых особенностей территорий опережающего развития — это обязанность местных властей обеспечить инвесторов всей необходимой инфраструктурой: электричеством, газом, водоотведением, теплоснабжением, дорогами.
Сейчас на приморских ТОР работает больше ста резидентов. Объём вложенных инвестиций превышает 177 млрд рублей, создано 11,8 тыс. рабочих мест. В этом году планируется запустить около 25 инициатив. По завершении всех этапов их реализации объём инвестиций превысит 200 миллиардов рублей, будет создано около девяти тысяч рабочих мест. Самыми популярными отраслями экономики среди резидентов являются судостроение, недвижимость, логистика и транспорт, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов. В числе наиболее заметных инициатив — свиноводческий комплекс ООО «Мерси Трейд» на ТОР «Михайловская», предприятия ГК «Арника» и завод «Русский минтай» Русской рыбопромышленной компании на ТОР «Надеждинская», судостроительный комплекс «Звезда» на ТОР «Большой Камень», Находкинский завод минеральных удобрений на ТОР «Нефтехимический».
Режим СПВ действует в 16 муниципалитетах Приморья. Резиденты Свободного порта так же имеют право на налоговые льготы и административные преференции. Сейчас в реестре резидентов числится 2335 предприятий. Это как крупные производства, так и небольшие компании. По данным КРДВ, самой популярной сферой деятельности является строительство и девелопмент. Также в прошлом месяце резидент СПВ запустил крупнейший на Дальнем Востоке логистический комплекс класса А, с начала 2021 года инвесторы открыли производство памперсов, новый детский сад и даже деревообрабатывающую фабрику. Резидентом СПВ является и франчайзи сети «Макдональдс» в Приморье.
В общей сложности инвесторы, запустившие и планирующие запустить проекты в этом году, намерены вложить в реализацию инициатив около 60 миллиардов рублей, в итоге будет создано около семи тысяч рабочих мест.
Предусмотрены и другие меры поддержки для инвесторов. Так, предприниматели могут рассчитывать на оформление налогового вычета по налогу на прибыль, который позволит сэкономить 80% от суммы расходов. Для организаций, которые включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края и реализуют инициативы на принципах государственно-частного партнерства, размер вычета составит 90% от суммы расходов. Часть компаний могут претендовать на полное освобождение от налога на имущество. Также инвесторы имеют возможность реализовать инициативу на условиях государственно-частного партнёрства или концессии, что гарантирует имущественную и административную поддержку от органов исполнительной власти разного уровня.
Инициативы, получившие статус «приоритетного инвестиционного проекта» или «масштабного инвестиционного проекта» смогут получить земельные участки без конкурсных процедур либо в упрощённом порядке.
Какие же инициативы удалось запустить благодаря действующим в крае мерам поддержки?
Аквапарки и свинокомплексы
ООО «Истерн Аква Парадайз» благодаря механизму «масштабного инвестиционного проекта» приступило к реализации проекта спустя несколько лет простоя. Инвестор планирует возвести семейный центр «Аквапарадайз» с аквапарком и отелем на острове Русский.
Будущий центр включит в себя крытый круглогодичный аквапарк, торгово-развлекательную зону, спортивно-оздоровительный комплекс. Четырёхзвёздочная гостиница под брендом Novotel рассчитана на 260 номеров, оператором объекта станет группа компаний Accor из Франции. В отеле оборудуют спа- и фитнес-зоны, деловые центры, рестораны. Также на территории обустроят прогулочную парковую зону с велодорожками и тренажёрами для занятий спортом под открытым небом. Объём инвестиций в развитие инициативы составит 5,1 миллиарда рублей.
По словам генерального директора ООО «Истерн Аква Парадайз» Дмитрия Боярко, строительство семейного центра станет первым на Дальнем Востоке инвестиционным проектом подобного уровня. По его словам, открытие объекта обеспечит во Владивостоке условия для качественного всесезонного отдыха, сопоставимого с зарубежными аналогами.
«Я уверена, что «Аквапарадайз» станет той жемчужиной приморской столицы, которая раздвинет погодные и сезонные границы для всех любителей водных и спортивных развлечений. Несомненно, что проект комплекса «Аквапарадайз» имеет значительный социальный потенциал, но, прежде всего, хотелось бы упомянуть, что с его реализацией приморская столица наконец-то будет соответствовать мировым трендам. Инициатива входит в список приоритетных проектов, находящихся на особом контроле губернатора Приморского края, и участие таких партнеров как ГК «ВЭБ» и ГК Accor внушает особую уверенность в её успехе», — подчеркнула министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.
ООО «РусАгро-Приморье» — один из якорных проектов ТОР «Михайловская» — вложило 43 миллиарда рублей в развитие агрокомплекса. Мощность предприятия — 75 тысяч тонн мяса в год.
Основные производственные мощности, а это несколько свинокомплексов, комбикормовый завод, племенная ферма, готовы на 93-99%. Часть объектов уже работают. На предприятии трудятся более 600 человек. На начало июня численность поголовья составила более 48 тысяч свиней. План на 2021 год – 189 217 голов. Производство мяса запланировано на третью декаду августа текущего года, к концу 2021 года планируется произвести более 8 тысяч тонн мяса. Общий объем инвестиций – более 43 миллиардов рублей, из которых более 31 миллиарда уже вложены.
Сейчас у проекта остался ряд незаконченных вопросов, содействие в решении которых окажет региональная власть. Это, в частности, ремонт подъездных путей, которые пострадали во время строительства, наращивание графика по вводу части объектов энергоснабжения, а также реализация дополнительных мероприятий по обеспечению ветеринарной защиты. Глава региона дал руководителям соответствующих органов исполнительной власти поручения подготовить план решения этих задач.
Постепенно начинает развиваться и сфера государственно-частного партнёрства. Так, в этом году ООО «ДНС РАЗВИТИЕ» и ООО «Академия детства ДНС» приступили к строительству первых детского сада и школы на условиях ГЧП.
Объекты будут возведены в посёлке Зима Южная в Надеждинском районе края. Детский сад будет рассчитан на 240 мест. Школа со стадионом — на 450. Обучаться там смогут жители как посёлка, так и близлежащих территорий. К возведению объектов инвестор намерен приступить уже в 2021 году, первые занятия в образовательных учреждениях начнутся в 2023 году.
Согласно процедуре государственно-частного партнёрства, администрация Надеждинского района предоставила инвестору земельный участок для возведения объектов. После того, как детский сад и школа будут сданы в эксплуатацию, девелоперу постепенно начнут возмещать вложенные средства. Срок выплаты компенсаций — до семи лет, что позволит грамотно распределить нагрузку на бюджет муниципального образования.
«Рады, что очередная инициатива реализуется теперь уже в социальной сфере. Подобные соглашения властей и предпринимателей позволяют снизить нагрузку на краевой бюджет, а также создать условия для начала бизнесом именно комплексного строительства. Для обеспечения средств на выполнение своей части обязательств по этим проектам мы провели большую совместную работу по привлечению в бюджет района в том числе федерального софинансирования. В результате уже получено предварительное подтверждение о выделении средств по госпрограмме “Развитие сельских территорий” для компенсации затрат инвестора на строительство детского сада. По проекту строительства школы направлена заявка для участия в госпрограмме “Развитие образования”», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.
ГК «Арника» запустила уникальный для всего Дальнего Востока комплекс по производству кормовых добавок для животных.
По инициативе компании на площадке «Гринфилд» ТОР «Надеждинская» уже возведены высокотехнологичные предприятия «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» с современным научным R&D центром «Агробиоэкономика» ООО «Арника». В 2021 году на площадке «Западный» ТОР «Надеждинская» началось строительство элеваторного комплекса ООО «Арника-Холдинг» — первой очереди мегапроекта ГК «Арника» «Агробиоэкономический кластер».
Предприятия первыми в России займутся производством кормовых эссенциальных компонентов — витаминов (А, Д, Е, В2, В12, Н, В4 -холин хлорид), «умных» смарт-форм незаменимых аминокислот и других специальных биологически ценных ингредиентов для животных с использованием биотрансформационных и биомолекулярных технологий. К тому же, мегапроект «Агробиоэкономический кластер» первым в России реализует концепцию создания комплекса высокотехнологичных предприятий полного инновационного цикла по глубокой и биотехнологической переработке кукурузы с мощным элеваторным комплексом, получением крахмала, глютена, декстрозы и биотехнологической продукции на их основе (пробиотиков и синбиотиков, субстанций аминокислот, витаминов).
Уже в 2022 году около 30% производимой продукции будет экспортироваться в Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам. Иностранные партнёры уже получили образцы промышленных партий изготавливаемых компонентов с первого высокотехнологичного предприятия «Кормбиосинтез» ООО «Арника» с целью регистрации в своих странах.
Инновационные предприятия ГК «Арника» в ТОР «Надеждинская» стали индустриальным ядром в области развития промышленных и агробиотехнологий в рамках созданного в 2020 году по инициативе Правительства Приморского края Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Биоэкономика Дальнего Востока». Программа деятельности центра разработана совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).
Ожидается, что объем продукции, выполненных работ и услуг составит более 44,4 миллиарда рублей.
Реализуют инвесторы и достаточно экзотические для региона проекты. Так, компания «М.Суреш Владивосток» запустила в столице Приморского края производство бриллиантов с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов. Объём вложений в развитие инициативы — около 314 млн рублей. На предприятии будет создано около двухсот рабочих мест.
По информации резидента СПВ, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров.
Необработанными алмазами ООО «М.Суреш Владивосток» снабдит компания «Алроса». В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию.
Резидент свободного порта Владивосток, компания «Сельское», развивает молочное хозяйство в Ольгинском районе Приморского края. За три года на предприятии количество рабочих мест выросло вдвое, достигнув 79. Благодаря этому трудоустроен каждый десятый житель села Милоградово, где находится ферма.
«Все наши сотрудники - местные жители. От главного специалиста до доярок и рабочих по уходу за животными. Своего рода градообразующее предприятие. Занимаемся разведением коров черно-пестрой породы, сегодня дойное стадо составляет 230 голов. На ферме установлено современное оборудование с компьютерным управлением. Ежедневно получаем и перерабатываем около 8 тонн молока. Хозяйство расположено в одном из экологически чистых районов края, что позволяет производить продукт высокого качества», — сообщила директор ООО «Сельское» Ирина Редькина.
Молокозавод в составе предприятия выпускает 28 наименований продукции, востребованной у жителей Приморья. Это молоко в пакетах и бутылках, кефиры, творог и творожная масса, сметана, йогурты и десерты. Товары представлены в прибрежных городах и поселках края, включая Владивосток и Находку. В планах – охватить весь регион.
Компания «И Сэнь» открыла деревоперерабатывающую фабрику полного производственного цикла в статусе резидента свободного порта Владивосток. Предприятие, расположенное в городе Уссурийск Приморского края, изготавливает березовый мебельный щит из круглого леса.
«Для организации производства мы закупили 16 единиц станков и оборудования для глубокой переработки дерева и производства березового мебельного щита. Данный продукт является востребованным и применяется во многих сферах за счет легкости, сочетаемости с различными материалами и приемлемой стоимости. Кроме того, изделия из березы обладают уникальными антибактериальными свойствами. После выхода на запланированную мощность производства мы рассчитываем перерабатывать 4,8 тысячи кубометров древесины в год, при этом объем выпуска готовой продукции составит 1,3 тысячи кубометров. Все отходы производства перерабатываются в топливные гранулы», — сообщил Игорь Валуев, заместитель генерального директора ООО «И Сэнь».
Мебельные щиты различных размеров, в соответствии с параметрами заказчиков, экспортируются в Соединенные Штаты Америки, где используются в строительстве, производстве мебели, отделочных материалов и предметов декора.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложил в реализацию проекта более 11 млн рублей. На фабрике создано 37 рабочих мест, в ходе дальнейшего развития производства на работу будет принято еще 53 человека.
Индивидуальный предприниматель Дарья Мальнова создаст первый на Дальнем Востоке парк здоровья «Талассо». Проект резидента свободного порта Владивосток с объемом вложений более 8 млн рублей будет реализован на побережье Хасанского района Приморского края.
На расположенном возле моря земельном участке будет построен трехэтажный комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана здорового питания и комфортабельных номеров. Парковую зону с лесными насаждениями оснастят площадками для занятий йогой и медитацией, парковкой для автомобилей и горных велосипедов.
«Уникальность проекта состоит в сочетании различных форм оздоровления, таких как талассотерапия, йога и аюрведа, массаж, уединение и медитация, приключения и прогулки на открытом воздухе. Также мы будем предлагать образовательные программы по интеграции здоровых привычек в повседневную жизнь», — рассказала руководитель проекта Дарья Мальнова.
Она также отметила, что главной причиной реализации проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток стала возможность получать льготы по налогам на фонд оплаты труда и другие преференции. На действующем предприятии будет создано 16 рабочих мест.