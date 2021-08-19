Как Приморье борется с пандемией и как она отразилась на системе здравоохранения края

— В России всего четыре разрешенных к применению отечественных вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник-V»). Двухкомпонентная вакцина, доступна с 18 лет и далее без возрастного ограничения. Эта вакцина самая массовая, поскольку она производится большими объемами. Но именно в силу того, что она массовая, она и самая изученная. В России более 30 миллионов человек ею привились и уже можно говорить о постклинических исследованиях вакцины, поскольку все единичные сведения о побочных явлениях, неэффективности собираются, аккумулируются и изучаются в Росздравнадзоре. На сегодняшний день вакцина «Спутник-V» высокоэффективна и безопасна.