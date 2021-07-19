Коронавирус в Приморье стал «старше»

Коронавирус в Приморье стал «старше»
Коронавирус в Приморье стал «старше»
Сегодня, 18:26Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Эпидемиологическая обстановка по COVID-18 в Приморском крае продолжает накаляться. В последнюю неделю увеличилось количество больных коронавирусом в возрасте от 50 до 64 лет.

Общее количество заболевших приморцев с начала эпидемии составляет 51 442 человека. Прирост заболеваемости за сутки составил 0,51%.

Медики уверены, что исправить положение может помочь исключительно массовая вакцинация.

По данным главы краевого минздрава Анастасии Худченко, в Приморье поступили 17 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Препарат «ЭпиВакКорона» привезут в ближайшие несколько дней.

Количество сознательных приморцев, которые не откладывают вакцинацию на потом стабильно растет. Однако медленно. Худченко сообщила, что за сутки в Приморье прививаются около 3 400 человек. Однако этого всё равно мало, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Чтобы приморцы успели сделать прививку даже после работы, в регионе продлили медикам рабочий день. Пункты вакцинации работают допоздна.

В Приморье работает не менее 200 пунктов вакцинации. Кроме того по муниципалитетам курсируют мобильные прививочные пункты.

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