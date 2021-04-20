Мы ничего не выдумываем, мы откликаемся на запросы, с которыми обращаются люди. Например, те же «Летние вечера в парке 50+» возникли просто из разговора, когда на одном мероприятии наши подопечные вспомнили о танцах под духовой оркестр во времена их молодости. Им хотелось вернуть то время и ту атмосферу. И это оказалась невероятно удачная идея! Её поддержал и депутат Владимир Новиков, и Дом молодёжи, и сами пенсионеры проявили необычайную активность. Три года подряд мы проводили такие танцевальные вечера на площадке у Дома молодёжи, и только в 2020 году пандемия нарушила этот уже сложившийся обычай. Однако в этом году мы планируем возобновить проект. И это не только танцы: люди могут и сами выйти к микрофону, чтобы спеть, поучаствовать в конкурсах или выступить с каким-то номером.