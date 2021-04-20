Директор АНО «Родные люди» рассказала о том, как возникла и развивается в Приморье негосударственная помощь пожилым людям.
Наталья Владимировна, как и когда возникла организация «Родные люди»?
— Всё началось в 2015 году, именно тогда была создана организация «Родные люди». До этого я около 10 лет работала в банковской сфере, моей задачей было открытие новых отделений в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому проектная деятельность мне хорошо знакома, я вполне освоила запуск проекта с нуля до результата, и многое из этого периода мне пригодилось в дальнейшем, когда я начала заниматься социальным проектированием. Я всегда старалась участвовать в сборе помощи нуждающимся, в организации благотворительных мероприятий. И в какой-то момент мои близкие сказали: раз у тебя так хорошо получается организовывать социальные мероприятия, может быть, стоит продолжать заниматься именно этим и сделать что-то своё? Так всё и началось.
И вы сразу начали работать с пожилыми людьми?
Я проанализировала, что в Приморском крае к тому времени было несколько организаций, работающих с инвалидами, с детьми-сиротами — это были сильные организации, работающие достойно и качественно. А вот с людьми старшего возраста никто не работал, кроме ветеранских организаций и государственных центров социального обслуживания населения. Но социальные работники не оказывали патронажную помощь, они не могли быть сиделками. Они оказывали помощь в оформлении документов на льготы, в получении лекарств, продуктов. Основная же работа по уходу за лежачими больными всё равно ложилась на плечи родственников. И вот мы начали заниматься повышением качества жизни людей старшего возраста, охватывая и их семьи. Проводили бесплатные консультации, учили ухаживать за больными. Название «Родные люди» возникло сразу.
Государственные органы тоже заметили и поддержали вас сразу?
Именно в год создания АНО «Родные люди» вышел 442-й федеральный закон «О социальном обслуживании», который означал признание роли негосударственных организаций в этой сфере. Если объяснять простыми словами, то государство объявило о готовности платить некоммерческим или даже коммерческим организациям за ту работу, которую не вытягивали бюджетные социальные службы. «Родные люди» входят в реестр поставщиков социальных услуг, но, честно скажу, пока мы не пользуемся возможностью компенсаций, не обращались за ними. А вот субсидию от краевого правительства выиграли — миллион!
На какой проект?
Сейчас в обществе назрели новые запросы. Довольно много пенсионеров хотят более активной социальной жизни, им скучно просто сидеть дома. Одновременно в крае уже стало гораздо больше организаций, которые работают с пожилыми людьми — проводят для них спортивные занятия, организуют досуг, помогают в том же медицинском уходе. Их в целом уже более 10, то есть мы уже не одни на этом фронте. И теперь наша задача — донести до людей, кто и где может помочь им включиться в социальную жизнь. Наш грантовый проект охватывает 10 приморских муниципалитетов, в основном это крупные города и райцентры: Уссурийск, Артём, Спасск, Хороль, Большой Камень, Фокино, Черниговка и так далее. Везде мы проведём ярмарки «Активное долголетие» — выявим организации, которые там уже работают, и сами покажем, какие активности можно предложить пенсионерам.
Как вы придумываете инициативы, которые увлекут людей?
Мы ничего не выдумываем, мы откликаемся на запросы, с которыми обращаются люди. Например, те же «Летние вечера в парке 50+» возникли просто из разговора, когда на одном мероприятии наши подопечные вспомнили о танцах под духовой оркестр во времена их молодости. Им хотелось вернуть то время и ту атмосферу. И это оказалась невероятно удачная идея! Её поддержал и депутат Владимир Новиков, и Дом молодёжи, и сами пенсионеры проявили необычайную активность. Три года подряд мы проводили такие танцевальные вечера на площадке у Дома молодёжи, и только в 2020 году пандемия нарушила этот уже сложившийся обычай. Однако в этом году мы планируем возобновить проект. И это не только танцы: люди могут и сами выйти к микрофону, чтобы спеть, поучаствовать в конкурсах или выступить с каким-то номером.
Какие ещё проекты у вас в работе на этот год?
Есть ещё проект «Мобильная грамотность». Компьютер бабушки и дедушки уже в целом, можно сказать, освоили, и теперь им важно научиться использовать возможности своих смартфонов. Начинали мы этот проект в тестовом режиме ещё года два назад, а сейчас решили возобновить. На курсы записались 110 человек! Это довольно много, учитывая, что обучение проходит не в формате лекций, а как практикум: занятия проводятся с небольшими группами, чтобы уделить время каждому. Поэтому мы нуждаемся в волонтёрах — ведь эффект обучения гораздо выше, если группа меньше…
Как вы находите волонтёров?
Сейчас нам активно помогают студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета, занятия проходят на площадке ТГМУ — это удобно с точки зрения транспортной доступности, и помещения там светлые, красивые. Возможно, будем проводить такие занятия и на площадке Дома молодёжи.
Вы ведь ещё и готовите «серебряных» волонтёров?
Да, это тоже наше направление. Очень приятно, когда к нам приходят люди, которым мало просто участвовать, они готовы помогать в организации или даже самостоятельно организовывать какие-то мероприятия, если загораются идеей. И «серебряное» волонтёрство с каждым годом развивается: сейчас клубы «серебряных» волонтёров есть уже в 13 муниципалитетах Приморья. Если раньше на крупные мероприятия в помощники приглашали только молодёжь, то сейчас и наши весьма востребованы: на недавнем гражданском форуме «Содействие» «серебряные» волонтёры были полноправными помощниками — и проявили свои лучшие качества: ответственность, дисциплину. Следующее событие, к которому мы готовимся, — День Победы, 9 мая на площади будут работать наши волонтёры. Ну и помимо событийной активности есть повседневная работа в хосписах, детских домах…
Расскажите об этом.
Мы приходим в больницы, чтобы поиграть с больными в настольные игры, устраиваем небольшие камерные концерты — не шумные. Собираем подгузники. Однажды наши волонтёры помогли пошить постельное бельё для больницы. В коррекционные школы и детские дома идём с другой задачей: научить ребят необходимым навыкам бытовой жизни. Они ведь живут на всём готовом, а после выхода в самостоятельную жизнь выясняется, что многого не умеют. Поэтому мы регулярно проводим акции «День варенья» — когда десант бабушек и дедушек из нашей организации отправляется в детский дом и там, например, они учат ребят лепить вареники. Ничего готового с собой не везём, дети сами чистят картошку, замешивают тесто — и всё это время общаются со старшими наставниками. Хотелось бы расширить этот проект, сделать так, чтобы дети приезжали к нам. Но пока осуществить эту мечту мешает отсутствие собственного помещения. Хотя, конечно, для разовых мероприятий помещения нам предоставляют дружественные организации — тот же Дом Молодёжи, гостиница «Акфес сейо». Вообще, бизнес всегда откликается, если видит, что мы приходим с полезной инициативой. Помогает и Приморский центр социального обслуживания населения.
А в первомайском шествии ваши подопечные участвуют?
Да, мы всегда делали колонну на 1 мая, но в этом году массового шествия, скорее всего, не будет, поскольку ещё не сняты ограничения периода пандемии. Вместо этого мы проведём 19 мая, в День пионерии, командообразующее мероприятие для «серебряных» волонтёров края — «Слёт совсем не юных пионеров». Мы уже не раз проводили его на территории Седанкинского дома-интерната: это спортивные состязания на открытой площадке с финальным общим пикником и соответствующим антуражем — барабанами, красными галстуками… Районные музеи даже пионерские горны ради такого события дают напрокат. Важный смысл этого мероприятия — вовлечение пожилых людей в социальную жизнь. Кстати, не всем очевидна необходимость этого. Когда мы только начинали, приходилось слышать — разве нет других проблем, зачем эти танцы и игры для пенсионеров, пусть им дети помогают… Но я вижу, как благодарны люди, насколько им это нужно — и у меня нет сомнений в правильности нашего пути.
Наталья БАРАНОВА.