Каждый артемовский подросток сможет научиться графическому дизайну

Финальной точкой обучения станет «День хвастуна», который пройдет 27 июня. В ходе мероприятия слушатели курса расскажут о приобретённых за четыре месяца навыках, а также получат дипломы и грамоты. Хорошо проявившие себя участники будут рекомендованы преподавателем проекта к трудоустройству в дизайнерские и творческие студии на время летних каникул.