Приморские онкологи рекомендуют своим пациентам привиться от COVID-19

В остальном же, после вакцинации, у больного онкологией возможны такие же побочные эффекты, как и у любого другого условно здорового человека. Указанные в инструкции к препаратам кратковременное повышение температуры, слабость, боль в месте укола — всё это может проявиться и у онкопациента. Никаких других реакций, кроме уже задокументированных, по данным вирусологов, эпидемиологов и онкологов, у больных онкологией не наблюдалось.