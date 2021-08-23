Приморские онкологи рекомендуют своим пациентам привиться от COVID-19

О том когда и зачем больным онкологией необходимо вакцинироваться от коронавируса подробно рассказала приморский врач-онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача Приморского краевого онкодиспансера Анастасия Фатеева.
— Анастасия Валерьевна, действительно ли онкобольным так необходима вакцинация от COVID-19 или все же можно подождать и пока не подвергать организм дополнительным стрессам и нагрузкам?
— Первая и одна из главных причин, по которым большинству пациентов с онкозаболеваниями показана вакцинация — это негативное влияние, которое оказывает тяжелое течение и период реабилитации после COVID-19 на лечение онкологического заболевания.
С самого начала эпидемии специалисты наблюдают за зависимостью между тяжелым течением COVID-19 у онкологического пациента и летальными исходами. Статистика неумолима. Согласно полученным данным, онко-пациенты с COVID-19 погибают гораздо чаще.
В призыве онкологического сообщества вакцинироваться нет никакого «всемирного заговора». Когда онкологи нашего диспансера рекомендуют пациентам сделать прививку от коронавируса — они проявляют искреннюю заботу о своих пациентах.
— У вакцин от коронавируса есть целый ряд побочных эффектов о которых производитель без утайки предупреждает рядовых граждан. А возможны ли какие-то специфические реакции на препарат у тех, кто болен онкологией?
— Ни одна из российских вакцин не несет дополнительных угроз здоровью онкобольных пациентов. Риск спровоцировать опухолевый процесс исключен.
Чего нельзя сказать о зарубежных аналогах. Онкопациентам противопоказано прививаться «живыми» вакцинами.
В остальном же, после вакцинации, у больного онкологией возможны такие же побочные эффекты, как и у любого другого условно здорового человека. Указанные в инструкции к препаратам кратковременное повышение температуры, слабость, боль в месте укола — всё это может проявиться и у онкопациента. Никаких других реакций, кроме уже задокументированных, по данным вирусологов, эпидемиологов и онкологов, у больных онкологией не наблюдалось.
— Есть ли рекомендации о том, когда и как срочно нужно вакцинироваться онкобольным?
— Первым делом, если онкопациент принял решение вакцинироваться от COVID-19, ему необходимо проконсультироваться со своим врачом-онкологом. Только врач, зная особенности организма своего пациента, может ответить на вопрос когда онкобольному можно поставить прививку и какой именно из вакцин.
В общих чертах — тем пациентам, у которых впервые выявлена онкопатология показана прививка за две недели до старта первого этапа лечения.
Тем, кто побывал на столе у хирурга, прививка рекомендована не раньше окончания реабилитаци.
Те больные, что прошли лучевую терапию, могут вакцинироваться в течение трех месяцев с окончания лечения. Однако тут есть свои нюансы и по этому вопросу необходима консультация лечащего врача.
Меньше всего ограничений у тех, кто проходит лекарственную противоопухолевую терапию, иммунотерапию или таргетную. Гормональные препараты не оказывают влияния на иммунную систему.
— А как насчет химиотерапии? Пациентам, которое проводят такое лечение можно вакцинироваться без опаски?
— Точно ответить на этот вопрос может только лечащий врач пациента, который проходит химиотерапию. Особенно, если химиотерапия проводится с применением циостатиков.
В большинстве случаев, вакцинацию нужно проходить до начала первого курса химиотерапии или, уже, после двух-трех недель после окончания лечения.
Поставить прививку можно и в перерыве между сеансами химиотерапии, но только в том случае, если он составляют не менее 21 дня. И тут тоже есть своя специфика, например у пациента не должно быть гематологической токсичности.
В наиболее тяжелых случаях, пациентам, которым рекомендована высокодозная химиотерапия и аутотрансплантация костного мозга, рекомендована вакцинация от COVID-19 не ранее, чем через 3 месяца, а то и полгода после окончания курса лечения.
— Есть какие-то вакцины, которые рекомендованы именно онкопациентам?
Онкобольным подходит любая из четырех российских вакцин, но выбирать какая именно подходит конкретному пациенту обязательно нужно со лечащим врачом.
— А нужна ли консультация профильного специалиста тем, кто успешно выздоравливает, находится в стойкой ремиссии?
— Обязательно. Любой терапевт, который осматривает желающих вакцинироваться, узнав о наличии хронического заболевания, направит человека к узкоспециализированному специалисту на консультацию. И это касается не только онкобольных, но и граждан с другими хроническими заболеваниями.
— Как онкобольным подготовиться к вакцинации? Есть какие-то особые рекомендации?
— Не нужно никаких дополнительных приготовлений. Консультация лечащего врача — вот основное условие безопасной вакцинации для онкологических больных. Только медицинские специалисты видят полную картину, располагают максимальным объемом информации об исследованиях и могут правильно интерпретировать полученные данные.
Вакцинация — это возможность сохранить вашу жизнь и здоровье!
Даже по опыту исключительно нашего краевого онкодиспансера можно сказать, что тяжелое течение COVID-19 у онкологического больного, в дальнейшем, сильно повышает риск прогрессирования онкопатологии. Вплоть до летального исхода.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.