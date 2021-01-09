Дмитрий Алексеев: «В полицейском государстве экономика не растёт»

«С одной стороны, экономика пережила самый сильный удар за 10 лет, а то и за 50. С другой стороны, ничего особо страшного не произошло» — начал приморский миллиардер. «Это говорить об удивительной адаптивности современной рыночной экономики и о том, что мировые правительства в целом хорошо освоили антикризисную политику. Вопрос в том, не породит ли это еще более злых диспропорций в мире, и как следствие еще более сильный кризис?» — продолжил он, рассуждая о пандемии covid-19 навалившейся на мировую экономику.