Дополнительные пункты для желающих поставить прививку от коронавируса открыты в Приморье

В целом, по словам Анастасии Худченко, наблюдается некоторая стабилизация ситуации по заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом. Если такая тенденция сохранится и дальше, то в конце января часть коечного фонда можно будет вернуть для лечения других больных. Сейчас же занято 80% «ковидных» коек.