«Шпионский» скандал развивается в Приморском крае

Posted 14 января 2021, 07:02
Published 14 января 2021, 07:02
Modified 20 августа, 12:22
Updated 20 августа, 12:22
Проверка по базе «СПАРК-Интерфакс» выявила запутанную и достаточно подозрительную схему взаимодействия госучреждения и частного бизнеса.
«Информация о мрачных «шпионских» перспективах рублевого миллиардера и совладельца компании ДНС Алексеева получает все новые подтверждения.
Данные системы СПАРК вполне наглядно показывают, как простая игра в буквы, что называется, «до степени смешения», позволяет получать из бюджета значительные денежные средства, направляемые на НИОКР, а заодно получить неплохие перспективы заработать на этом еще раз. Уже как совладельцу продукта, созданного на государственные деньги.
Заодно становится понятно, что г-н Алексеев страдает серьезным когнитивным диссонансом, видимо, пока еще не осознанным. Электорату он внушает мысль, что надо ещё глубже встраиваться в мировую экономику и глобальное разделение труда, при котором нам ничего не надо создавать, а лишь приобретать на рынке, ведь это легко и приятно. А под эти речи путем различных схем он пытается получить выгоды от того, что изобретают и создают российские ученые и инженеры. Как-то непоследовательно получается».
Напомним, что до этого сообщения в телеграмм-канале «Сила в правде» была опубликована информация, что, по мнению авторов канала, из-за того, что уголовный розыск и силовики могут заинтересоваться самим Дмитрием Алексеевым: он развернул в интернете антигосударственную информационную кампанию.