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Posted 14 января 2021, 07:02

Published 14 января 2021, 07:02

Modified 20 августа, 12:22

Updated 20 августа, 12:22

«Шпионский» скандал развивается в Приморском крае

«Шпионский» скандал развивается в Приморском крае

14 января 2021, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье активно развивается «шпионское дело», о котором пишут авторы телеграмм-канала «Сила в правде». По их словам, за шпионаж уже задержан деловой партнер приморского миллиардера Дмитрия Алексеева, директор Института проблем морских технологий ДВО РАН Александр Щербатюк.

Проверка по базе «СПАРК-Интерфакс» выявила запутанную и достаточно подозрительную схему взаимодействия госучреждения и частного бизнеса.

«Информация о мрачных «шпионских» перспективах рублевого миллиардера и совладельца компании ДНС Алексеева получает все новые подтверждения.

Данные системы СПАРК вполне наглядно показывают, как простая игра в буквы, что называется, «до степени смешения», позволяет получать из бюджета значительные денежные средства, направляемые на НИОКР, а заодно получить неплохие перспективы заработать на этом еще раз. Уже как совладельцу продукта, созданного на государственные деньги.

Заодно становится понятно, что г-н Алексеев страдает серьезным когнитивным диссонансом, видимо, пока еще не осознанным. Электорату он внушает мысль, что надо ещё глубже встраиваться в мировую экономику и глобальное разделение труда, при котором нам ничего не надо создавать, а лишь приобретать на рынке, ведь это легко и приятно. А под эти речи путем различных схем он пытается получить выгоды от того, что изобретают и создают российские ученые и инженеры. Как-то непоследовательно получается».

Напомним, что до этого сообщения в телеграмм-канале «Сила в правде» была опубликована информация, что, по мнению авторов канала, из-за того, что уголовный розыск и силовики могут заинтересоваться самим Дмитрием Алексеевым: он развернул в интернете антигосударственную информационную кампанию.

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#Общество#Экономика#Приморье#Новости
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