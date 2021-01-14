«Шпионский» скандал развивается в Приморском крае

Заодно становится понятно, что г-н Алексеев страдает серьезным когнитивным диссонансом, видимо, пока еще не осознанным. Электорату он внушает мысль, что надо ещё глубже встраиваться в мировую экономику и глобальное разделение труда, при котором нам ничего не надо создавать, а лишь приобретать на рынке, ведь это легко и приятно. А под эти речи путем различных схем он пытается получить выгоды от того, что изобретают и создают российские ученые и инженеры. Как-то непоследовательно получается».