Олигарх Алексеев может «закопать» олигарха Мечетина?

«Всего Батанов передал в Крайизбирком 2572 подписи из 4000 собранных. По словам самого недокандидата, именно эти 2572 подписи были „визуально лучше всего заполнены“. Одной лишь этой фразой он демонстрирует чрезвычайно низкий уровень политической грамотности: как свой, так и отделения своей партии в Приморье в целом. Достаточно странно отбирать подписные листы, судя лишь по их внешнему виду. Любой профессиональный электоральный юрист посоветовал бы скрупулезно проверить данные на соответствие требованиям закона, специалист знают как. Но в „Партии Роста“ в Приморье привыкли слушать советы лишь одного человека — олигарха Дмитрия Алексеева», — отмечают эксперты телеграмм-канала «Приморский мамковед».