На «Терминале Астафьева» собраны первые части уникального навеса над зоной выгрузки угля

«В настоящий момент мы собрали первые четыре колонны и четыре балки одной из частей навеса. Работа очень кропотливая — только на одном из самых крупных фрагментов пришлось соединить 4 тысячи метизных деталей (болты, гайки, шайбы), около 55 наименований. Их надо было между собой соединить, обтянуть, каждый болт под свое усилие. Далее будем их укрупнять при монтаже на капителях. А на этой сборочной площадке начнем сборку следующих частей — фрагментов панелей фасада навеса», — рассказал Дмитрий Малахов.