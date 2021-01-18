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Приморский погранпереход Краскино — Хунчунь закроют на 18 суток

18 января 2021, 05:38
Фото: fsf.hneu.edu.ua
Китайская сторона временно приостановит работу пункта пропуска Краскино
Народное Правительство города Хуньчуня КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» (погранпереход Краскино — Хунчунь) временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны.
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АТР

Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства края. Свое решение китайские власти мотивировали тем, что они хотят предоставить сотрудникам, обеспечивающим работу пункта пропуска, возможность встретить традиционный китайский Новый Год (в текущем году — 12 февраля) вместе со своими семьями, объяснили в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

По действующим в КНР правилам сотрудники пункта пропуска работают в «красной зоне» по вахтовому методу, каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти карантин в 2 недели. Поэтому, чтобы предоставить возможность всем сотрудникам пункта пропуска своевременно пройти карантин и встретить Новый Год, работу пункта пропуска необходимо приостановить на 18 суток. 15 февраля работа пункта пропуска будет восстановлена в прежнем объеме.

«Правительство Приморского края с уважением относится к традициям наших соседей и просит участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через МАПП „Краскино“ в указанный период», — прокомментировал руководитель агентства Алексей Старичков.

По его словам, на протяжении всего времени действия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Правительству Приморья удавалось находить компромисс с властями приграничных Приморскому краю территорий КНР для обеспечения трансграничных грузоперевозок. А пункт пропуска «Краскино» является одним из наиболее стабильно работающих в условиях «коронавирусных» ограничений автомобильных погранпереходов на российско-китайской границе в Приморье.

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