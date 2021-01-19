«Портовый локдаун» может отправить крупнейшую отрасль Дальнего Востока в нокдаун

— Выскажу свою личную позицию. В сложившейся ситуации виновата в том числе и Федеральная антимонопольная служба. Это ведомство призвано развивать внутренний рынок, предпринимать усилия по его снабжению, в том числе и рыбопродукцией. Однако этого не происходит. К примеру, предыдущее руководство в лице Игоря Артемьева всегда выступало за распределение водных биоресурсов через аукционы. Получается, что ставились во главу угла распределение и продажа ресурсов в воде, но никогда ФАС не ставила себе задачу развивать конкуренцию на основе реализации готовой продукции на внутреннем рынке России. Мы не раз говорили на различных уровнях, что ФАС занимается не теми вопросами и самоуклоняется от непосредственных задач и целей.