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Рынок жилья на Дальнем Востоке простимулируют

19 января 2021, 00:49
Фото: kremlin.ru
Цель - заинтересовать молодежь и привлечь высококвалифицированные кадры
Правительство РФ продолжит стимулировать развитие рынка жилья на Дальнем Востоке, создавать условия для того, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь больше высококвалифицированных специалистов, которых в этом федеральном округе пока не хватает.

«Интерес к программам „Дальневосточная ипотека“ и „Дальневосточный гектар“ очень большой. В этом я лично убедился в ходе командировок в регионы. Было и обсуждение, и конкретные предложения участников программ по корректировке ряда условий, которые правительство учло», — сказал Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерамию

Для этого правительство РФ намерено выдать еще 132 тысячи льготных кредитов на приобретение жилья или на строительство дома в Дальневосточном округе. Мишустин отметил, что кредитование по льготным ставкам на покупку или строительство жилья доступно в 11 регионах ДФО.

По итогам прошлого года одобрено более 33 тысячи заявок на получение кредитов по льготным ставкам и порядка 15 тысяч семей получили возможность на улучшение своих жилищных условий. Мишустин добавил, что на поддержку программы «Дальневосточной ипотеки» в федеральном бюджете предусмотрено более 14,5 млрд рублей.

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