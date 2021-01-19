Рынок жилья на Дальнем Востоке простимулируют

«Интерес к программам „Дальневосточная ипотека“ и „Дальневосточный гектар“ очень большой. В этом я лично убедился в ходе командировок в регионы. Было и обсуждение, и конкретные предложения участников программ по корректировке ряда условий, которые правительство учло», — сказал Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерамию