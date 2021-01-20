У жителей Приморья есть шанс получить миллионы рублей за идею

Только за сутки поступило 112 идей по преображению территорий от неравнодушных граждан. Лучшие проекты будут профинансированы уже в 2021 году на сумму до 3 миллионов рублей. Заявки принимаются до 31 января на специальном портале.
Как сообщили в ведомстве, больше всего предложений на данный момент поступило из крупных городов с высокой численностью населения: Владивосток, Артем, Находка. Интерес проявляют и отдаленные территории: Чугуевский округ, Дальнереческий, Красноармейский районы и другие. С уже поступившими заявками можно ознакомиться на портале управления общественными финансами Приморья.
Всего же на утро среды, 20 января, жители городов и районов края подали 112 заявок по различным направлениям конкурса: создание объектов благоустройства, культуры, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, используемых для проведения общественных и массовых мероприятий, детских и спортивных объектов, автомобильных дорог и сооружений на них.
Напомним, подать свой проект можно на странице министерства финансов Приморского края на вкладке «Инициативное бюджетирование» в разделе «Твой проект». Прием заявок завершится 31 января.
Гражданин может представить свой проект улучшения имеющегося объекта инфраструктуры или создания нового. На реализацию каждой идеи может быть направлено до 3 миллионов рублей. Общий объем финансирования проектов инициативного бюджетирования в этом году составляет 261 миллион рублей.
Один из основных критериев финансирования проекта — возможность его создания уже в 2021 году.
«Проект должен быть экологичным, не противоречащим планам благоустройства населенного пункта, в котором его планируется реализовать, а также ориентированным на большое количество благополучателей. Уровень сложности идеи должен позволить завершить ее до конца 2021 года. Автором проекта может быть житель Приморья, достигший совершеннолетия», — подчеркивают в краевом министерстве финансов.
Добавим, конкурс «Твой проект» — одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. Приморцы сами предлагают то, что должно появиться у них в городе или селе, а позже принимают решение о реализации конкретной инициативы у себя на территории, сообщает пресс-служба правительства края.
По словам председательства Правительства Приморья Веры Щербина, решение о запуске конкурса было принято по итогам первого года реализации пилотного проекта «Народный бюджет» — в четырех городах края граждане положительно оценили реализованную инициативу властей.