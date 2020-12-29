ФРДВ внедряет на Дальнем Востоке новые форматы реализации социально значимых проектов

На Дальнем Востоке - с его огромной, малозаселенной территорией, суровым климатом - востребованы нестандартные подходы к решению задач, связанных с социально-экономическим развитием региона. В Якутии удалось адаптировать к российской практике механизмы финансирования социальных проектов, которые активно применяются во всем мире и позволяют быстро и качественно решать государственные задачи с привлечением внебюджетных ресурсов.