ФРДВ внедряет на Дальнем Востоке новые форматы реализации социально значимых проектов

Фондом развития Дальнего Востока совместно с ВЭБ.РФ, Правительством Республики Якутия и Высшей школой экономики реализуется первый в России проект социального воздействия.

Его участниками являются ученики и учителя 28 школ, расположенных на территории Хангаласского улуса Республики Якутия. На Дальнем Востоке - с его огромной, малозаселенной территорией, суровым климатом - востребованы нестандартные подходы к решению задач, связанных с социально-экономическим развитием региона. В Якутии удалось адаптировать к российской практике механизмы финансирования социальных проектов, которые активно применяются во всем мире и позволяют быстро и качественно решать государственные задачи с привлечением внебюджетных ресурсов. Принцип работы очень простой: если инвестиции обеспечивают измеримый социальный эффект, то государство гарантирует инвестору возврат средств. При этом, эффект измеряется не в денежном эквиваленте, а в конкретных качественных показателях и в пользе, которую такие проекты приносят людям. Фонд инвестировал в проект в Республике Якутия 60 млн рублей. Эти средства направлены на разработку и внедрение методики повышения успеваемости якутских школьников и качества образования в целом, а также на реализацию программы специальных мероприятий, включающей использование методов дистанционного обучения, привлечение преподавательского состава и повышение квалификации, закупку современного оборудования. Ожидаемый результат - это повышение успеваемости более чем 5 тыс. учеников якутских школ к 2022 году, создание эффективной методологической основы для повышения качества образования в долгосрочной перспективе. Новаторские подходы, предложенные в рамках проекта, не только полностью оправдали себя, но и оказались очень своевременными в период пандемии. Проект помог якутским школам не только найти новую методологическую основу для расширения дистанционного обучения, но и обеспечил учительское сообщество необходимой онлайн-инфраструктурой.

