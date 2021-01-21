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Ипотеку в России планируют выдавать и на деревянные дома

21 января 2021, 02:22
Фото: Правительство Приморского края
Правительство начало реализовывать поручение президента Путина
Правительство РФ планирует разрешить использовать деревянные дома в качестве залога, чтобы на них распространялось ипотечное кредитование. Сейчас кабмин вместе с Центробанком прорабатывает этот вопрос. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко журналисту одного из федеральных телеканалов.
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Банки

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из (деревянных) домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога, — сказала Виктория Абрамченко. — И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов».

Как сообщила Абрамченко, на данный момент в России есть 65 компаний, которые ведут масштабный выпуск деревянных стройматериалов. Но только 3% их продукции собирается в нашей стране. Ипотека для деревянных домов позволит простимулировать спрос на подобную недвижимость, считает вице-премьер.

Кроме того, такие сборные деревянные дома будут использовать регионы при реализации программ по переселению людей из ветхого и аварийного жилого фонда, добавила Виктория Абрамченко.

В прошлом году президент Путин поручил распространить ипотеку на деревянные объекты ИЖС. Стратегия развития лесного хозяйства предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины (круглого леса), а также развитие деревянного домостроения.

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