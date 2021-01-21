Ипотеку в России планируют выдавать и на деревянные дома

Правительство РФ планирует разрешить использовать деревянные дома в качестве залога, чтобы на них распространялось ипотечное кредитование. Сейчас кабмин вместе с Центробанком прорабатывает этот вопрос. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко журналисту одного из федеральных телеканалов.

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