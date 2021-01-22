Декабрьская инфляция в Приморье побила рекорды предыдущих лет

Пандемия не только разгоняла цены в Приморском крае, но даже кое на что инфляция замедлилась. В целом инфляция цен на услуги снизила темпы — 3% в декабре 2020 года и 3,7 в декабре 2019 года). Инфляционный рост показали услуги связи, экскурсионные и медицинские услуги, причем медуслуги обогнали среднюю инфляцию за месяц — 5,4%. Остальные показатели сравнительно меньше к уровню декабря 2019 года либо минусовые.