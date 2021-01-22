Дети вне политики: Полиция предостерегает приморцев от участия в митинге 23 января

«Мне страшно за свою дочь, к которой в гимназии подходят дети и говорят: „А пойдем на митинг“, мне страшно за ее одноклассников и детей моих друзей. Мне страшно за многих мам и пап, которым дети не доверяют и не рассказывают, куда их зовут и почему. За какое будущее завтра выйдут на улицу ваши подростки? Половина из них не знает истории своей страны, но почему-то знает фамилию Навальный. Включите сознание и разум и сохраните тех, кому вы подарили жизнь», — поделилась переживаниями популярный приморский блогер Полина Степаненко.