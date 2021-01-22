Хабаровчан просят остаться дома 23 января

«УМВД России по Хабаровскому краю предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.