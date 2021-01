Хабаровчан просят остаться дома 23 января

Полиция обращает внимание на ответственность перед законом в случае посещения незаконных акций

Полиция предостерегает хабаровчан от участия в несанкционированных акциях 23 января. В последнее время в соцсетях участились призывы к посещению незаконных митингов. Для участников это может обернутся штрафами, административным арестом или даже уголовным преследованием. «УМВД России по Хабаровскому краю предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве. ⠀ Правоохранительные органы имеют право незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Стоит отметить, что активнее всего к участию в незаконной акции агитируют детей и подростков. Множественные призывы опубликованы в популярных среди молодёжи соцсетях: YouTube, TikTok, VK. Несовершеннолетних инструктируют, как готовить «коктейли Молотова», что надеть на митинг и как избежать подозрений со стороны родителей. ⠀ Участники незаконных акций могут быть наказаны штрафом до трёхсот тысяч рублей, исправительными работами или арестом до 15 суток. Неповиновение сотруднику полиции при исполнении может привести к уголовному делу. «Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — отмечают в УМВД.

