Хабаровчан просят остаться дома 23 января

«УМВД России по Хабаровскому краю предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы имеют право незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
Стоит отметить, что активнее всего к участию в незаконной акции агитируют детей и подростков. Множественные призывы опубликованы в популярных среди молодёжи соцсетях: YouTube, TikTok, VK. Несовершеннолетних инструктируют, как готовить «коктейли Молотова», что надеть на митинг и как избежать подозрений со стороны родителей.
Участники незаконных акций могут быть наказаны штрафом до трёхсот тысяч рублей, исправительными работами или арестом до 15 суток. Неповиновение сотруднику полиции при исполнении может привести к уголовному делу.
«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — отмечают в УМВД.