Дети вне политики: Полиция предостерегает приморцев от участия в митинге 23 января

В соцсетях опубликованы десятки призывов к участию в несанкционированных акциях

В последние дни участились призывы к участию в несанкционированных акциях протеста 23 января. Активнее всего к посещению незаконных митингов призывают детей. Интернет-пользователи, чаще всего анонимно, снабжают несовершеннолетних инструкциями, что делать в случае задержания, как одеться на митинг, каким образом противостоять правоохранителям. В МВД отмечают, что за призывы к участию в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность. Попытки провокаций и проведения незаконных акций рассматриваются как угроза общественному порядку. Правонарушители будут нести ответственность в соответствии с законом: это могут быть общественные работы, штраф или арест на 15 суток. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — отмечают в МВД. ⠀Больше всего призывов к участию в незаконных митингах опубликовано в популярных среди детей и подростков социальных сетях: YouTube, Tik-Tok, Vkontakte. В частности, согласно одной из инструкций, несовершеннолетние должны говорить родителям, что пошли в магазин, отправляясь на несанкционированную акцию. «Мне страшно за свою дочь, к которой в гимназии подходят дети и говорят: „А пойдем на митинг“, мне страшно за ее одноклассников и детей моих друзей. Мне страшно за многих мам и пап, которым дети не доверяют и не рассказывают, куда их зовут и почему. За какое будущее завтра выйдут на улицу ваши подростки? Половина из них не знает истории своей страны, но почему-то знает фамилию Навальный. Включите сознание и разум и сохраните тех, кому вы подарили жизнь», — поделилась переживаниями популярный приморский блогер Полина Степаненко. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

