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Митингующие навальнисты прикрылись детьми от ОМОН во Владивостоке

23 января 2021, 06:31
Фото: прислано очевидцами
Несогласованная акция протеста в поддержку преступника Навального в столице Дальнего Востока в самом разгаре.

Когда казалось бы все подошло к логичному концу, некоторые активисты начали кидаться разыми предметами и конусами в сотрудников правоохранительных органов. При тщательном рассмотрении стало ясно, что агрессию к полиции и ОМОНу проявляют несовершеннолетние.

Дети, не достигшие 18 лет, сегодня должны были сидеть дома и не высовываться в центр Владивостока. Большой вопрос к их родителям и опекунам: куда же они смотрят? И знают ли они, что проявление агрессии к сотрудникам полиции — уголовно наказуемое преступление.

Вряд ли кто-то из них задумывается о последствиях своих действий, ведь уголовная статья — клеймо на всю жизнь. А у школьников она только началась…

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#Новости#Политика#Приморье
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