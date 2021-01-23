Митингующие навальнисты прикрылись детьми от ОМОН во Владивостоке

Дети, не достигшие 18 лет, сегодня должны были сидеть дома и не высовываться в центр Владивостока. Большой вопрос к их родителям и опекунам: куда же они смотрят? И знают ли они, что проявление агрессии к сотрудникам полиции — уголовно наказуемое преступление.