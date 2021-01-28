АО «НЗМУ» поможет найти школьникам Находки «Формулу успеха»

«У нас в городе уже много лет реализуется конкурс учебно-исследовательских работ. С участием НЗМУ этот конкурс станет более практическим и интересным. Ребята будут иметь возможность поработать с оборудованием, которое на сегодняшний день есть — например, в 20 школе, и реально увидеть влияние химии на нашу жизнь», — отметила начальник Управления образования администрации НГО Евгения Мухамадиева.