Все ради безопасности: на площадке будущей стройки НЗМУ завершаются сейсмологические изыскания

Предполагается, что НЗМУ ежегодно будет производить до 1,8 миллиона тонн метанола, всё более востребованного в различных отраслях. Производить его будут из природного газа, воды и углекислого газа. Для отгрузки метанола планируется строительство собственного морского терминала. После введения завода в эксплуатацию на нём будут трудиться более 1 500 человек — предпочтение отдадут дальневосточникам. Для них предусмотрено строительство жилого микрорайона со всей необходимой социальной инфраструктурой.