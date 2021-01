Все ради безопасности: на площадке будущей стройки НЗМУ завершаются сейсмологические изыскания

Специалисты компании «Петромоделинг» занимаются сейсмологическими изысканиями на территории, где планируется возвести Находкинский завод минеральных удобрений. Эксперты в области геологии и геофизики уже завершают ряд испытаний.

После их проведения специалисты смогут детально изучить устойчивость грунта и скальных пород. Об этом сообщает «Золотой Рог». Как рассказывает заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО «Петромоделинг» Павел Абросимов, такие исследования длятся уже около трех месяцев. «Понадобилось взять десятки образцов пород, разделив территорию на небольшие участки. Образцы выбирали методом режущего кольца вручную — так как буровые машины разрушают структуру грунта, а точность взятия пробы имеет первостепенную важность. Двойное металлическое кольцо врезали в землю, сняв предварительно верхний слой замёрзшей почвы, а затем полученные образцы упаковывали в полиэтилен и направляли в лабораторию на дальнейшие исследования. В лаборатории пробы грунта подвергали давлению и тестировали на нём искусственные сдвиги — горизонтальные и вертикальные. Полученные цифры передадут проектировщикам для внесения тех или иных корректив в плане фундамента будущего завода, - рассказал Павел Абросимов. Photo: АО НЗМУ Добавим, что сейсмологические изыскания – небольшая часть большой работы, которая проводится для изучения местности. Совсем строители проверяют сейсмопроводимость пород. Её исследуют с помощью «косы» на которой установлены датчики. Они и должны улавливать колебания. Между тем, что директор по строительству АО «НЗМУ» Сергей Миронов отмечает, что спустя некоторое время инженеры будут знать досконально практически каждый участок земли, где будет строиться НЗМУ. Photo: АО НЗМУ «Когда завершим изыскания, а на это уйдет порядка трёх месяцев, и проведем полный комплекс мероприятий, мы будем знать практически каждый сантиметр участка, на котором в будущем начнётся строительство», - отмечает Миронов. Отметим, что разные работы по исследованию грунта ведутся одновременно. Так, сейчас, кроме взятия проб грунтов, рабочие получают информацию о грунтовых водах с помощью геологических разрезов. В конце всех работ данные будут объединены с помощью специальной программы, которая сможет рассчитать влияние геодезических и геологических особенностей местности на строительный объект. Директор по строительству АО «НЗМУ» Сергей Миронов подчеркивает, что тщательность в изучении грунта и всей территории необходима для гарантии безопасности производства «Мы тщательно изучаем местность, потому что безопасность производства в приоритете у АО „НЗМУ“ — а детальная информация о месте будущей стройки позволит заложить основу надежности проекта в будущем» — говорит Сергей Миронов. Напомним, что площадь для строительства НЗМУ занимает 600 гектаров около терминалов Восточного порта. Несколько лет назад там размещались военные, а уже сейчас проводится подготовка к строительству крупного промышленного предприятия. Предполагается, что НЗМУ ежегодно будет производить до 1,8 миллиона тонн метанола, всё более востребованного в различных отраслях. Производить его будут из природного газа, воды и углекислого газа. Для отгрузки метанола планируется строительство собственного морского терминала. После введения завода в эксплуатацию на нём будут трудиться более 1 500 человек — предпочтение отдадут дальневосточникам. Для них предусмотрено строительство жилого микрорайона со всей необходимой социальной инфраструктурой.

