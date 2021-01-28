ННК: Дефицит топлива завершится к концу недели

«Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счет закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. На прошлой неделе завод проинформировал о закупке требуемых объемов на январь 2021 год. Однако пока по невыясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся», — отмечал зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.