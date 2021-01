Резервуары на нефтебазах и АЗС ННК прошли полную зачистку, поочередно прекращая работу всего на несколько дней, что позволило минимизировать неудобства для клиентов ННК.

Автомобиль является неотъемлемой частью жизни современного человека. Мобильность и комфорт — приоритеты нашей реальности. А качество топлива — приоритет Группы ННК! Ни для кого не секрет, что опытный потребитель выбирает лучшее и, как говорится, — голосует «рублём». Помимо комфорта, хорошего сервиса и широкого ассортимента основным приоритетом в выборе АЗС является качество топлива. На качество топлива влияет множество факторов, одним из которых является периодическая и качественная зачистка и обработка резервуаров для хранения нефтепродуктов. Резервуары на нефтебазах и АЗС ННК проходят плановую ежегодную зачистку, что практически исключает появление на дне резервуара нежелательных осадков и отложений, влияющих на качество топлива. От некачественного топлива забивается топливный фильтр, в связи с этим топливный насос работает с повышенной нагрузкой и, следовательно, быстрее выходит из строя. Так же могут пострадать элементы двигателя: клапаны, кольца, стенки цилиндров, а как следствие — дорогостоящий ремонт автомобиля. Как выглядит процесс зачистки резервуаров на АЗС ННК: В начале из резервуара откачивается все топливо. Затем при помощи мощных вакуумных насосов удаляются механические примеси и прочие отложения. Специальным техническим моющим средством производится дальнейшая очистка стенок резервуара, при этом остатки жидкости также удаляются насосом. Важно отметить, что очистка резервуаров на АЗС ННК осуществляется под контролем комиссии, по итогам зачистки составляется специальный акт. Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, отмечают специалисты компании. Заправляясь на АЗС ННК, вы делаете выбор в пользу качественного топлива, произведенного на одном из самых современных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России — Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Топливо, произведенное ХНПЗ, соответствует всем параметрам современных стандартов и проходит многоступенчатый лабораторный контроль качества на каждом этапе производства и реализации, прежде чем попасть в топливный бак клиентов ННК. «Приоритетом ННК является обеспечение клиентов качественным моторным топливом. Поэтому для нас важно регулярно осуществлять мероприятия по зачистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, — подчеркнули в Группе ННК. По итогам 2020 года, работы по зачистке резервуаров были проведены более чем на 100 АЗС и 13 нефтебазах», — отметили в ННК

