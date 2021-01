Поставки топлива с Хабаровского НПЗ в Приморье возобновятся в понедельник

Автомобилистам Приморья нет необходимости приобретать топливо впрок. На АЗС ННК поставки бензина и ДТ идет в штатном режиме, сообщил «Золотому Рогу» генеральный директор «ННК- Приморнефтепродукт» Андрей Волков.

Как говорится в сообщении, на АЗС сформирован запас топлива на 10 дней. «Нефтебазы и АЗС Общества обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней. На фоне недостоверной информации о нехватке бензинов, последние 7 дней компания фиксирует на АЗС повышенный спрос. Ответственно заявляю: «Поставки топлив на нефтебазы и АЗС нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но, по причине погодных условий, случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», — отметил генеральный директор «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков.

