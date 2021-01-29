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Приморье получит от правительства 20 млн рублей

29 января 2021, 07:41
Фото: ИК "Золотой Рог"
В крае будут строить спортобъекты
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на строительство спортивных объектов. На эти деньги в текущем году должны быть построены 100 спортплощадок и футбольных полей в городах и селах.

Все спортобъекты будут адаптированы для людей с инвалидностью, а также оснащены современными гимнастическими снарядами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарём.

Распоряжение о распределении средств между 78 субъектами страны подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В их числе — девять регионов ДФО: Амурская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Согласно документу правительства, каждый из этих регионов Дальнего Востока получит на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа по 20 млн рублей бюджетных ассигнований.

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