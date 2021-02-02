Владивосток готовится ко Всемирному фестивалю по Го

Стать участником мастер-класса очень просто. Нужно пройти по ссылке и внимательно слушать тренера. Если перед вами будет стоять гобан, то вы сможете услышать не только теорию, но и применить ее на практике. Начало мастер-класса в 18:30. Прямой эфир состоится в социальных сетях библиотеки имени А.П. Чехова.