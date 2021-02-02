zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владивосток готовится ко Всемирному фестивалю по Го

1 февраля 2021, 21:00
Фото: Федерация Приморского края по Го
Стать участником мастер-класса очень просто
Серию мастер-классов для начинающих запускает краевая федерация. Научиться играть можно, не выходя из дома. Каждый понедельник, в онлайн режиме, опытные тренеры готовы делиться своими знаниями и посвящать в детали Го.

Стать участником мастер-класса очень просто. Нужно пройти по ссылке и внимательно слушать тренера. Если перед вами будет стоять гобан, то вы сможете услышать не только теорию, но и применить ее на практике. Начало мастер-класса в 18:30. Прямой эфир состоится в социальных сетях библиотеки имени А.П. Чехова.

Отметим, Всемирный фестиваль Го Genius Extreme стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и он пройдет во Владивостоке в дни проведения 41-го Чемпионата мира по Го. Цель проекта – создание моды на интеллектуальное развитие молодежи на примере игры Го.

«Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире. Отмечу, что Чемпионат мира по Го состоится. Международная федерация Го подтвердила сроки проведения» - рассказал директор 41-Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

Материалы по теме
41-й Чемпионат мира по Го пройдет во Владивостоке Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИУчастники форума молодежных общественных объединений Приморье сели за гобаны
#Новости#Владивосток#Спорт#Фестиваль#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56