Власти Владивостока и ученые взялись за спасение города от последствий ледяного дождя

Специалисты городского управления дорог и благоустройства в свою очередь добавили, что сейчас на основе имеющегося финансирования формируют мероприятия в сфере озеленения краевого центра. Так, в городе будут высаживать новые цветы, кустарники и деревья, восстанавливать газоны, продолжать убирать надломленные ветки, а также деревья, которые погибли.