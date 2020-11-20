Губернатор Приморья проинспектировал работы по ликвидации последствий циклона

«Сейчас идет работа на Горностае, там упали две линии, причем большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК. Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной № 63 на Диомиде, и днем планируем запустить ее, после чего тепло пойдет на Чуркин», — заявил Кожемяко.