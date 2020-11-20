Губернатор Приморья проинспектировал работы по ликвидации последствий циклона

Губернатор Приморья проинспектировал работы по ликвидации последствий циклона

Вчера, 14:59ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг1Mi
Приморские энергетики с 19 ноября ведут аварийные работы на электросетях края — во многих районах энергоснабжение было нарушено ледяным дождём, тысячи домов остались без света. Ход восстановительных работ проверил глава региона Олег Кожемяко.

В ночь на 20 ноября губернатор посетил штаб «ДРСК» — на линиях предприятия зафиксировано большинство отключений.

«Специалисты работают на всех поврежденных участках. Наиболее тяжелая обстановка — с обеспечением светом района Чуркин из-за падения опоры ЛЭП. Ситуация сложная», — рассказал главный инженер «ДРСК» Сергей Корчемагин.

Ситуация сложная и, по словам специалистов, она не улучшается, из-за продолжающегося циклона — снег и сильный ветер приводят к новым обрывам электросетей.

Вместе с ликвидацией аварий, энергетики запускают дополнительные источники питания, для обеспечения электричеством насосных станций, которые подают тепло и воду в жилые дома. Для этого из других районов во Владивосток везут дизель-генераторы.

«Сейчас идет работа на Горностае, там упали две линии, причем большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК. Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной № 63 на Диомиде, и днем планируем запустить ее, после чего тепло пойдет на Чуркин», — заявил Кожемяко.

На особом контроле обеспечение энергией перинатального центра и госпиталя ветеранов — сейчас они работают на резервных генераторах, но в ближайшее время их вновь должны подключить к сети.

«Больше всех пострадали Артем и Владивосток. Задача номер один — наладить электроснабжение социально важных объектов, там, где находятся пациенты на ИВЛ, кислородных концентраторах. Все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, работают в круглосуточном режиме, помогает МЧС», — сказал губернатор.

Ночью глава региона инспектировал очистку городских дорог от снега и льда. В данный момент во Владивостоке работают более 100 снегоуборочных машин — они убирают снежные и ледяные завалы, обрабатывают поверхности противогололедными смесями.

20 ноября в Приморье планируют ввести режим ЧС. Краевой оперштаб разрабатывает способы поддержки пострадавших и схемы ликвидации последствий непогоды.

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