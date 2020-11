Губернатор Приморья проинспектировал работы по ликвидации последствий циклона

Приморские энергетики с 19 ноября ведут аварийные работы на электросетях края — во многих районах энергоснабжение было нарушено ледяным дождём, тысячи домов остались без света. Ход восстановительных работ проверил глава региона Олег Кожемяко.

В ночь на 20 ноября губернатор посетил штаб «ДРСК» — на линиях предприятия зафиксировано большинство отключений. «Специалисты работают на всех поврежденных участках. Наиболее тяжелая обстановка — с обеспечением светом района Чуркин из-за падения опоры ЛЭП. Ситуация сложная», — рассказал главный инженер «ДРСК» Сергей Корчемагин. Ситуация сложная и, по словам специалистов, она не улучшается, из-за продолжающегося циклона — снег и сильный ветер приводят к новым обрывам электросетей. Вместе с ликвидацией аварий, энергетики запускают дополнительные источники питания, для обеспечения электричеством насосных станций, которые подают тепло и воду в жилые дома. Для этого из других районов во Владивосток везут дизель-генераторы. «Сейчас идет работа на Горностае, там упали две линии, причем большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК. Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной № 63 на Диомиде, и днем планируем запустить ее, после чего тепло пойдет на Чуркин», — заявил Кожемяко. На особом контроле обеспечение энергией перинатального центра и госпиталя ветеранов — сейчас они работают на резервных генераторах, но в ближайшее время их вновь должны подключить к сети. «Больше всех пострадали Артем и Владивосток. Задача номер один — наладить электроснабжение социально важных объектов, там, где находятся пациенты на ИВЛ, кислородных концентраторах. Все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, работают в круглосуточном режиме, помогает МЧС», — сказал губернатор. Ночью глава региона инспектировал очистку городских дорог от снега и льда. В данный момент во Владивостоке работают более 100 снегоуборочных машин — они убирают снежные и ледяные завалы, обрабатывают поверхности противогололедными смесями. 20 ноября в Приморье планируют ввести режим ЧС. Краевой оперштаб разрабатывает способы поддержки пострадавших и схемы ликвидации последствий непогоды.

